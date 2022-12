Il ritorno di Rovazzi con il brano 'Niente è per sempre': dedicato alla ex?

Anteprima in radio il primo gennaio e poi dal 3 gennaio l’uscita su tutte le piattaforme per il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, ‘Niente è per sempre‘. Del nuovo singolo non si sa di più ma è lecito dedurre che possa in qualche modo essere ‘figlio’ della rottura di Rovazzi con la ex fidanzata dai capelli turchini Karen Kokeshi, che lo stesso artista ha annunciato qualche mese sui suoi social ammettendo: “Purtroppo a volte le cose belle finiscono”.

Dello stesso tenore le foto postate su Instagram negli ultimi giorni da Rovazzi per avvicinarsi all’uscita di ‘Niente è per sempre’: il cantante-attore ha pubblicato una serie di foto che ritraggono coppie ‘scoppiate’ (da Albano Carrisi e Romina Power a Ilary Blasi e Francesco Totti, a Kanye West e Kim Kardashian) ma anche cose e persone che non esistono più, da una cabina telefonica al compianto Piero Angela.

Era un anno e mezzo che Rovazzi non pubblicava nuova musica: l’ultimo singolo, uscito il 24 giugno 2021, è stato ‘La mia felicità’, realizzato con Eros Ramazzotti e utilizzato come colonna sonora di un noto spot di telefonia interpretato da Fiorello.

di Antonella Nesi