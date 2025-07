Il ritorno di Juric: Atalanta pronta per una nuova sfida

L’Atalanta sta ricevendo notizie positive riguardo le condizioni di salute del suo allenatore Ivan Juric, che ha recentemente affrontato un ricovero a causa di un’infiammazione batterica all’epiglottide. Dopo alcuni giorni di degenza presso l’ospedale Bolognini di Seriate, Juric è stato dimesso ed è in fase di completa guarigione.

La squadra bergamasca ha avviato la preparazione estiva senza Juric, affidando la direzione degli allenamenti al suo vice, Matteo Paro. Tuttavia, il ritorno del tecnico è imminente: si prevede che Juric sarà presente a Zingonia per guidare gli allenamenti già da venerdì o, al massimo, sabato.

Nel frattempo, Denis, ex attaccante del club, ha espresso commenti favorevoli sulla scelta di affidare la panchina a Juric dopo l’addio di Gasperini. Secondo Denis, l’approccio di Juric è simile a quello del suo predecessore, evidenziando la continuità di un metodo di gioco che ha trasformato l’Atalanta in un riferimento nel calcio vincente. La presenza di Juric, quindi, potrebbe rappresentare un passo strategico per proseguire il progetto calcistico della squadra.