Il ritorno di Il Diavolo Veste Prada riaccende il gossip USA

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono pronti a tornare in “Il Diavolo Veste Prada 2”, il sequel del celebre film del 2006, in arrivo nelle sale il 29 aprile 2026. A quasi vent’anni dal successo originale, il nuovo capitolo promette di riportare sullo schermo il glamour e la satira che hanno reso il primo film un vero fenomeno culturale.

Il sequel vedrà il ritorno dei personaggi iconici: Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel Kipling, nuovamente interpretati dai medesimi attori. La regia sarà di David Frankel e la sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, ripristinando la stessa atmosfera che ha caratterizzato il film originale. Il teaser trailer, recentemente pubblicato, ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan.

In questo nuovo episodio, ci ritroveremo nelle vivaci strade di New York, ora influenzate dalla presenza dei social media e dalla trasformazione dell’industria della moda. Il personaggio di Miranda Priestly, interpretato da Streep, continua a incarnare l’idea che il potere, quando è ben presentato, rimane sempre di moda. Anne Hathaway ed Emily Blunt, ormai consolidatesi come star di Hollywood, esploreranno dinamiche complesse legate all’ambizione e al compromesso.

Il cast sarà arricchito anche da nuove entrate, come Kenneth Branagh, Simone Ashley e Justin Theroux, con Tracie Thoms e Tibor Feldman che riprenderanno i loro ruoli. La trama si prospetta come un intreccio corale, in cui il potere di Miranda dovrà adattarsi a un mondo in evoluzione, caratterizzato da brand sostenibili e una moda che riflette i cambiamenti della società. Non mancheranno momenti di sarcasmo e tensioni tra etica e successo, confermando il film come un classico della cultura pop contemporanea.