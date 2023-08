Il ritorno di Ciao Darwin viene posticipato, ecco perché

La nuova edizione di Ciao Darwin sarebbe dovuta tornare il prossimo 15 settembre e i primi spot avevano già iniziato a girare sulle reti Mediaset. Ma poi qualcosa è cambiato e gli spot sono stati ritirati.

Sulla questione è intervenuto anche Marco Salvati, autore televisivo, che su Twitter ha scritto: “Sono decisioni, che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”, confermando di fatto lo slittamento. La stessa FanPage ha confermato la messa in onda fra ottobre e novembre, mentre Giuseppe Candela ha fatto un quadro più chiaro della situazione.

“Ciao Darwin, pronto da mesi, doveva debuttare il 15 settembre (fonte Publitalia)” – ha scritto su Twitter – “Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate, da qui l’idea di slittare lo show tra ottobre e novembre (platea più ampia) anticipando a settembre la fiction con Massimo Ranieri. Buona notizia per Conti che avrà competitor più debole per Tale e Quale. Si mette molto male per The Voice Kids: Mediaset gli mette contro uno show forte (che farà almeno il 25%) e prova a bruciarlo facendo partire Io Canto (copia di Ti Lascio Una Canzone sempre by Clerici)”.