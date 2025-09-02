Il ritorno di Bellocchio al Lido con la storia di Tortora

Fabrizio Gifuni è tornato al Festival di Venezia con “Portobello”, il nuovo progetto diretto da Marco Bellocchio, che racconta la complessa storia di Enzo Tortora. “È la quarta volta che lavoro con Bellocchio e questo progetto richiede un grande regista per essere narrato”, ha dichiarato Gifuni.

Dopo il successo di “Il tempo che ci vuole”, in cui interpreta Luigi Comencini, Gifuni si è tuffato in un’opera che affronta uno dei episodi più drammatici della storia italiana. Le prime due puntate presentate in anteprima hanno suscitato grande interesse e l’attore spera di stimolare la curiosità del pubblico per il progetto completo.

La struttura a episodi offre una riflessione sulla serialità nel cinema, evidenziando l’importanza di valorizzare i progetti significativi. Gifuni ha raccontato di come, al festival di Cannes, un’opera nata per la televisione, “La meglio gioventù”, avesse attirato l’attenzione internazionale. Anche Venezia, secondo Gifuni, è un luogo della memoria: ha ricordato la sua prima partecipazione come spettatore, quando riuscì a vedere “Decalogo” di Kieślowski ma non poté entrare per “Palombella rossa” a causa della lunga fila.

Gifuni ha fatto il suo esordio al festival come attore nel 1998 con “Così ridevano”, vincitore del Leone d’Oro. Oggi, con “Portobello”, la sfida è quella di esplorare un personaggio noto senza sacrificare la qualità cinematografica. Non vede l’ora di condividere il risultato finale con il pubblico, rinnovando il legame con gli spettatori ad ogni proiezione.