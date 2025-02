Il ritorno dell’immunità parlamentare infiamma il dibattito politico, è scontro

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto sulla proposta di Forza Italia di reintrodurre l’immunità per parlamentari e membri del governo, evidenziando che l’argomento necessiterebbe di discussione. Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, ha criticato duramente questa idea, collegandola a un contesto di aumento dei privilegi per i politici, come il ripristino dei vitalizi e l’abolizione di reati che puniscono abusi di potere. Ha paragonato la situazione a un “delirio di onnipotenza” della classe politica, chiedendo una retromarcia urgente su tali proposte.

Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia, ha sostenuto che l’immunità parlamentare è in linea con i principi costituzionali e che, seppur il dibattito fosse considerato un tabù in passato, ora sarebbe opportuno affrontarlo nuovamente. Tommaso Calderone, capogruppo forzista in Commissione Giustizia, ha espresso la necessità di discutere l’immunità, considerando le attuali tensioni tra politica e magistratura come fattori che giustificherebbero un ripristino delle garanzie storicamente previste.

Walter Verini del PD ha definito la proposta irricevibile e contraria al sentimento popolare, configurandola come un attacco alla magistratura. Luana Zanella, capogruppo di Avs, ha sottolineato che, mentre il Paese affronta molteplici problemi, è inaccettabile discutere di immunità per politici che, a suo avviso, cercano di autoassolversi e ottenere maggiore libertà di azione. Il dibattito sull’immunità parlamentare continua a sollevare polemiche e resistenze tra le diverse forze politiche.