Negli ultimi anni, la scena politica italiana ha assistito a un emergere di un nuovo partito di centro, che si propone di riprendere l’eredità della Democrazia Cristiana, reinterpretandola in un contesto contemporaneo. I cambiamenti in corso sembrano indicare una rinascita di strategie politiche che erano state messe da parte negli ultimi decenni.

Questo “partito nuovo” ha iniziato a delinearsi nel corso della pandemia, cercando di recuperare tematiche come il Piano Mattei per l’Africa e il rafforzamento dei legami con i paesi del Sud Mediterraneo. Inoltre, si nota un rinnovato interesse per il ruolo dello Stato in settori strategici, simile all’approccio del “nuovo Iri”, abbracciando aree come l’energia, le telecomunicazioni e la difesa. Ne sono parlanti le recenti acquisizioni nel settore privato, come quella di una rete di supermercati italiana da parte di un gruppo locale.

Matteo Renzi emerge come una figura chiave in questa svolta politica, avendo sostenuto in passato due iniziative cruciali: la candidatura di Sergio Mattarella al Quirinale e la formazione del governo Draghi dopo la caduta del Conte II. Tuttavia, la natura della politica italiana è fortemente influenzata dall’ordine globale, che ha sempre avuto un impatto significativo sulle sue dinamiche.

Oggi, ci troviamo in un periodo di transizione dall’unilateralismo al multilateralismo, che apre a nuove possibilità politiche in Italia. Il popolarsimo, come corrente, è chiamato a integrarsi con questo nuovo partito di centro, capace di attrarre l’elettorato medio e popolare, puntando a un programma governativo concreto che migliori la vita dei cittadini in un’Italia post-seconda repubblica.