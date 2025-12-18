Il ritorno dei Muppet su Disney+

A febbraio debutterà in streaming l’evento tv che vede protagonisti i personaggi creati da Jim Henson accanto a Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Disney+ ha condiviso il primo teaser di The Muppet Show, un evento speciale che riporterà i popolari personaggi sul grande schermo. Il video svela inoltre che l’appuntamento per i fan è stato fissato al 4 febbraio.

Il ritorno del mondo di Jim Henson è stato ideato da Seth Rogen e potrà contare sulla presenza della cantante e attrice Sabrina Carpenter, in veste di guest star. Lo speciale è stato ideato per celebrare i 50 anni della serie originale. Tra i ritorni sul palco del Muppet Theatre ci sarà, ovviamente, anche quello di Miss Piggy.

L’evento ideato per la piattaforma di streaming potrebbe essere il possibile pilot di una nuova serie che dovrebbe riportare sugli schermi i personaggi creati da Jim Henson. Albertina Rizzo ha scritto lo speciale che è stato diretto da Alex Timbers e i due filmmaker sono coinvolti inoltre come produttori esecutivi insieme a un team che comprende anche Carpenter e Rogen. A portare in vita i Muppet saranno gli esperti Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.

Negli anni sono stati realizzati diversi film sui Muppet, tra cui Ecco il film dei Muppet del 1979, The Great Muppet Caper del 1981 e The Muppets Take Manhattan del 1984. Ci sono stati anche vari spin-off e un film per la televisione intitolato It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie. Dal 2004, Disney gestisce i personaggi attraverso The Muppets Studio, che ha prodotto due film per il cinema: I Muppet e Muppets Most Wanted, lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion e, più recentemente, la serie televisiva The Muppets Mayhem Band.