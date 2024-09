Il ritorno dei Linkin Park con Emily Armstrong: nuovo album e tour mondiale in arrivo

Sette anni dopo lo scioglimento, i Linkin Park annunciano il loro ritorno con una nuova formazione, un tour mondiale e un album in uscita il 15 novembre. Dopo la morte di Chester Bennington, la band si era presa una pausa forzata, ma ora, grazie alle nuove aggiunte, la linea musicale si rinnova. Tra le novità, si segnala l’ingresso di Emily Armstrong, leader dei Dead Sara, come co-vocalist di Mike Shinoda. Inoltre, Colin Brittain, noto per il suo lavoro con Seuco e All Time Low, sostituisce Rob Bourdon alla batteria. La band ha già presentato in un concerto in livestreaming il singolo “The Emptiness Machine”.

Con la formazione composta da Shinoda, Farrell, il chitarrista/co-produttore Brad Delson e il DJ/regista Joe Hahn, insieme alle new entries, l’album “From Zero” viene anticipato da un tour che toccherà sei città in quattro continenti: Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seul e Bogotà, prima dell’atteso “global tour” nel 2025. Si prevede una grande richiesta di biglietti per uno dei gruppi rock più influenti del ventunesimo secolo. Le prevendite per i membri del fan club LP Underground inizieranno il 6 settembre, seguite dalle vendite generali il giorno successivo.

Negli ultimi anni, i membri originali della band si sono ritrovati semplicemente in amicizia, trascorrendo tempo insieme in ricordo dei giorni passati e riscoprendo la loro passione per la musica. Questa nuova alleanza ha permesso di unire le forze creative e ha portato alla decisione di tornare in studio. In questa fase, sono stati invitati vari amici e collaboratori, con cui hanno condiviso idee e riflessioni su nuove produzioni. L’intesa con Emily Armstrong e Colin Brittain ha creato una speciale connessione, descritta dai membri come una “forza gravitazionale” che li ha spinti a passare sempre più tempo insieme, dando vita a “From Zero”, un progetto nato dall’energia e dal desiderio di ricominciare.

In sintesi, i Linkin Park, con una nuova formazione e un significativo progetto musicale, si preparano a riprendere la loro straordinaria carriera nel mondo della musica.