Il ritorno dei castori nel Bronx: buone notizie per la natura

Negli ultimi anni, la presenza dei castori nel Bronx ha suscitato grande interesse. Dopo quasi 200 anni di assenza a causa della caccia e dell’impatto ambientale, un castoro era stato avvistato nel Bronx River nel 2007, seguito da un altro, soprannominato “Justin Beaver”. Purtroppo, le ultime osservazioni risalgono al 2018 e si presume che entrambi siano scomparsi.

Recentemente, RJ Hawkins, studente di biologia e attivista per i castori, ha fatto una scoperta sorprendente. Quattro mesi fa, durante il monitoraggio delle trappole fotografiche installate nel Bronx River, ha registrato un nuovo avvistamento di un castoro. Le trappole, posizionate in diversi punti del fiume, avevano l’obiettivo di scoprire se questi animali fossero tornati nella zona. Anche se non sono stati visti castori nei periodi di raccolta dati, le osservazioni hanno rivelato l’impatto positivo delle dighe create dai castori sulla biodiversità degli ecosistemi urbani.

Durante il monitoraggio, è stato notato che la varietà di specie animali era significativamente maggiore a monte della diga rispetto a valle. Questo suggerisce che, nonostante le sfide delle dighe urbane, le strutture possono supportare la biodiversità creando habitat vitali per molte specie.

Nel maggio scorso, appena un mese dopo, un castoro è stato nuovamente avvistato grazie alle trappole fotografiche. La scoperta è stata accompagnata da segni di attività recente, come abbattimenti di alberi, confermando la presenza di questi roditori nel fiume. Le popolazioni di castori negli Stati Uniti hanno conosciuto una notevole ripresa grazie a sforzi di conservazione e alla diminuzione della caccia, portando anche a un loro ritorno nelle città più grandi.