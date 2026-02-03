Il ritorno dei BTS a Seul: evento imperdibile per i fan

Dopo una pausa di quattro anni, i BTS riuniscono i fan con un concerto straordinario. L’evento si svolgerà il 21 marzo 2026 nella storica Gwanghwamun Arena di Seul, alle ore 12, e verrà trasmesso in esclusiva su Netflix.

Questo ritorno rappresenta un momento cruciale per il gruppo K-pop, che ha sospeso le attività di gruppo a causa del servizio militare. Il concerto sarà diretto da Hamish Hamilton e segnerà anche la presentazione del nuovo album “Arirang”, disponibile dal 20 marzo.

In aggiunta alla musica dal vivo, l’evento accompagnerà il lancio del documentario “BTS: Il ritorno”, realizzato da Bao Nguyen, che racconta il primo incontro tra i membri a Los Angeles dopo il congedo militare. I fan potranno seguire i retroscena delle sessioni di scrittura e registrazione, scoprendo come la band abbia evoluto il proprio percorso artistico e personale.

Il concerto anticipa anche l’Arirang World Tour, che prevede 82 date in Asia, Nord America, America Latina, Europa e Medio Oriente nei prossimi anni. I fan avranno un’anteprima del ritorno della band con l’uscita del documentario su Netflix, prevista per il 27 febbraio, che offrirà uno sguardo esclusivo sui mesi successivi all’ultimo concerto e sul processo creativo del gruppo.

Il ritorno dei BTS segna non solo la fine di un lungo periodo di inattività, ma anche l’inizio di una nuova fase nella loro carriera, ricca di musica e innovazione, e rafforza ulteriormente il legame con i fan.