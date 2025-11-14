Il ritorno dei bisonte a Yellowstone e il ripristino ecologico

Il parco nazionale di Yellowstone sta vivendo un notevole recupero ecologico grazie al ritorno di una delle specie più iconiche degli Stati Uniti. Recenti studi evidenziano come la migrazione di circa 5.000 bisonti attraverso le praterie del parco stia ripristinando antichi equilibri e modificando il paesaggio.

I bisonti di Yellowstone offrono agli scienziati preziose intuizioni su come i grandi erbivori influenzino gli ecosistemi. Attraverso il pascolo e la fertilizzazione del suolo, questi animali creano una varietà di habitat che sostiene una gamma ampia di piante e animali, dal piccolo insetto ai predatori.

Discendenti dell’ultima mandria selvatica, i bisonti oggi percorrono quasi 1.000 miglia ogni anno lungo un corridoio di 50 miglia, generando un mosaico di aree pascolate e non pascolate. Una ricerca condotta da un team guidato dall’ecologo Bill Hamilton ha confrontato la vegetazione e la chimica del suolo in aree pascolate e recintate. I risultati hanno dimostrato che, nonostante il pascolo intenso, le piante crescevano altrettanto vigorose rispetto alle zone non disturbate, risultando 150% più ricche di proteine.

Hamilton ha sottolineato che è una vera “rinascita” di ciò che esisteva in passato, evidenziando quanto i paesaggi si siano distaccati dalle loro condizioni originali. Questo rinnovamento segue decenni di conservazione, protezione degli habitat e piani di gestione per bilanciare il ripristino ecologico con le preoccupazioni agricole.

Attualmente, il numero di bisonti nel parco varia tra 2.400 e 5.500, e i responsabili politici stanno valutando modi per ampliare il loro territorio anche grazie al supporto di trust tribali. L’obiettivo è aumentare la resilienza genetica delle mandrie e permettere loro di muoversi liberamente in un ampio collegamento di paesaggi, ricongiungendo habitat frammentati e affrontando le sfide legate alla mobilità e ai conflitti tra uomini e fauna selvatica.