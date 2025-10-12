Il ritorno dei Bay Scallops in Virginia: una rinascita eccezionale

Le capesante di baia stanno vivendo una straordinaria rinascita nelle baie costiere della Virginia. Questo spettacolare incremento della popolazione è il risultato di decenni di sforzi dedicati al ripristino delle praterie di fanerogame, che ha permesso agli scienziati di reintrodurre la specie nel suo habitat originale.

Le capesante, scomparse dalla regione negli anni ’30 a causa della perdita di habitat, stanno ora prosperando grazie al lavoro del College of William & Mary e del laboratorio VIMS della Eastern Shore. Durante il recente sondaggio sulle capesante, i ricercatori hanno documentato la presenza di più esemplari all’interno di un singolo metro quadrato, un risultato impensabile solo qualche anno fa. La popolazione è destinata a raddoppiare in meno di 18 mesi.

Se il divieto attuale di raccolta lungo le coste della Virginia venisse revocato dalla Virginia Marine Resources Commission, i cittadini potrebbero presto raccogliere le proprie capesante.

Il direttore del VIMS ESL, Richard Snyder, ha dichiarato che il ripristino delle capesante lungo la costa orientale della Virginia rappresenta un’importante realizzazione sociale ed ecologica. Le capesante (Argopecten irradians) un tempo prosperavano nelle acque della Virginia, ma una malattia nelle praterie di alghe ha ridotto drasticamente il loro habitat negli anni ’30. Per circa novant’anni, la specie è stata assente dalle baie costiere.

Nel 1997, i ricercatori del William & Mary hanno avviato un progetto di ripristino della vegetazione acquatica, ora considerato il più grande e riuscito nel mondo. I primi anni hanno mostrato numeri fluttuanti, ma recentemente la popolazione ha avuto una crescita esponenziale, con margini di crescita ancora incerti. È davvero gratificante osservare questo progresso, afferma Darian Kelley, gestore del vivaio al VIMS ESL.