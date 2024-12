Il ritiro? Non ci penso. Sarò il proprietario di un club.

Cristiano Ronaldo è stato riconosciuto come il miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente durante i Globe Soccer Awards a Dubai. L’attuale stella dell’Al Nassr ha colto l’occasione per condividere le sue riflessioni sul futuro: “Ora voglio solo godermi il calcio. Poi pianificherò il mio ritiro, che potrebbe avvenire tra uno o due anni, non ne sono sicuro. Sto per compiere 40 anni, ma fino a quando mi sentirò motivato, continuerò a giocare. Il giorno in cui non sentirò più quella motivazione, mi ritirerò”.

Ronaldo ha escluso la possibilità di allenare, affermando: “Non sono un allenatore e non lo diventerò mai. Non mi vedo nemmeno come presidente di un club, ma potrei considerare di diventare proprietario di una squadra. Tutto dipenderà da tante variabili e dalle opportunità che si presenteranno. Ho già qualche idea in mente? Non ancora, ma forse ci sono alcune possibilità”.

Riguardo al campionato saudita, Ronaldo ha espresso entusiasmo: “Con l’avanzare dell’età, è necessario lavorare specificamente per mantenere la forma. Io non ho mai smesso. Sono felicissimo di giocare in Arabia Saudita. Quando sono arrivato, avevo affermato che molti grandi giocatori sarebbero venuti a giocare qui, e questo è avvenuto. Non ho dubbi che il campionato saudita sia superiore a quello francese. Giocare a temperature di 38-39-40 gradi è difficile; provate a sprintare in queste condizioni e vedrete quanto sia complicato. In Francia le squadre competono, ma alla fine è sempre il Paris Saint-Germain a vincere, grazie ai maggiori investimenti e al potere economico”.

Insomma, Ronaldo continua a dimostrare la sua passione per il calcio e il suo impegno nell’eccellenza, mentre si prepara a un eventuale ritiro nei prossimi anni. La sua carriera, caratterizzata da successi e consapevolezza delle sfide fisiche, è una testimonianza della sua dedizione e del suo spirito competitivo. In Arabia Saudita, il campionato sta crescendo in importanza e qualità, e Ronaldo è felice di esserne parte.