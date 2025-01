Il Ristorante di Giorgio Locatelli alla National Gallery: Una Replica della Locanda di MasterChef

Dopo la chiusura della Locanda a Londra, lo chef Giorgio Locatelli annuncia l’apertura di un nuovo ristorante italiano alla National Gallery. Questa notizia, riportata durante un’intervista nel podcast Foodminds, segna un importante traguardo per la cucina italiana nel Regno Unito, dato che sarà la prima volta che la celebre galleria d’arte avrà un ristorante italiano. Locatelli esprime grande emozione e orgoglio per questo progetto, che aprirà a maggio, e sottolinea come la sua nuova avventura sarà strutturata sulla linea della Locanda, utilizzando gli stessi ingredienti.

Il ristorante non sarà solo un luogo di ristoro, ma anche una significativa vetrina per il made in Italy in un’istituzione così prestigiosa. Locatelli, originario di Corgeno di Vergiate e residente a Londra dal 1986, ha alle spalle una carriera di successi, iniziata con la Locanda Locatelli, il suo primo ristorante insignito di una stella Michelin, diventando così il primo ristoratore italiano a ricevere questo prestigioso riconoscimento all’estero.

Dopo la chiusura della Locanda a causa di “ragioni che non dipendono da noi”, Locatelli aveva promesso “aggiornamenti su nuovi progetti”, e ora si è concretizzato il sogno di un nuovo ristorante. La National Gallery, diretta da Gabriele Finaldi, un italiano, rappresenta un contesto ideale, combinando arte e gastronomia.

Locatelli è anche un noto volto televisivo, dal 2019 è giudice di MasterChef Italia e MasterChef All Stars Italia. Il suo slogan “Come on!” è diventato famoso e lo ha reso riconoscibile anche al di fuori della cucina. Con questo nuovo progetto, lo chef intende continuare a rappresentare la cultura culinaria italiana all’estero, mantenendo una forte connessione con le sue radici e with the traditions of Italian cuisine. La sua determinazione e passione per la cucina sono evidenti, e la nuova apertura alla National Gallery non è solo un’opportunità di affermazione personale, ma anche un’importante occasione per dimostrare la qualità della cucina italiana nel panorama gastronomico internazionale.