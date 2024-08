Il rischio del fuoco durante le missioni spaziali: analisi approfondita

Gli astronauti affrontano vari rischi durante i voli spaziali, tra cui microgravità e radiazioni. Tuttavia, il rischio maggiore è rappresentato dal fuoco, poiché sfuggire a un incendio in una missione lunga, come quella verso Marte, sarebbe estremamente difficile.

Per questo motivo, scienziati del Centro di Tecnologia Spaziale Applicata e Microgravità (ZARM) dell’Università di Brema stanno studiando il comportamento del fuoco nelle navicelle spaziali. Un recente studio, pubblicato sugli Atti dell’Istituto di Combustione, esamina l’effetto della concentrazione di ossigeno, della pressione e della velocità del flusso d’aria sulla propagazione delle fiamme su fogli sottili di PMMA (vetro acrilico).

“Un incendio a bordo di una navicella spaziale è uno degli scenari più pericolosi nelle missioni spaziali” ha dichiarato il dottor Florian Meyer di ZARM. “È cruciale comprendere il comportamento del fuoco in queste condizioni speciali.“

Dal 2016, ZARM studia come il fuoco si comporta in microgravità, rivelando che brucia con fiamme più piccole e si diffonde più lentamente rispetto alla Terra, ma a temperature più elevate. Questo aumenta il rischio di combustione di materiali non infiammabili sulla Terra e la produzione di sostanze chimiche tossiche.

Le future missioni su Marte avranno pressioni ambientali più basse per ridurre il peso e permettere agli astronauti di prepararsi rapidamente per le missioni esterne. Tuttavia, questa riduzione richiede un contenuto di ossigeno più elevato, aumentando il rischio di incendi.