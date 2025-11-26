Il Ringraziamento a Roma e Milano

Il giorno del Ringraziamento è ormai conosciuto e celebrato anche in Italia, dove si trova una folta comunità di persone degli Stati Uniti e molti turisti che arrivano da Oltreoceano. A Roma e Milano, diverse insegne propongono un menu ad hoc per la serata del 27 novembre, quando ricorre il Thanksgiving Day.

Tra queste, la catena di hamburgherie Hamerica’s propone un menu interamente dedicato al Giorno del Ringraziamento, disponibile soltanto per la cena del 27 novembre, che include tacchino con salsa gravy, purè di patate, patate dolci fritte e marmellata di mirtilli, più dolce e bevanda a scelta al prezzo di 26,90€.

Erba Brusca a Milano propone un intero percorso al prezzo di 57€ a persona, che comprende Garlic butter rolls, Broccoli cheese soup, insalata invernale, tacchino arrosto con stuffing di salsiccia e salvia, purea al latticello, coste colorate brasate, cranberry sauce e Pumpkin spice cake.

Il ristorante d’ispirazione newyorkese Rivington, all’interno dell’hotel Hyatt Centric Milan Centrale, offre un percorso dedicato al menu del Ringraziamento dal 27 al 30 novembre.

La catena di bakery d’ispirazione americana California Bakery festeggia l’importante ricorrenza del Ringraziamento con la Thanksgiving Dinner del 27 novembre a cena, che può essere gustata anche a pranzo o da asporto. Il menu include antipasti, tacchino farcito con carne, frutta secca e spezie, e dessert, per un totale di 55€ a persona.

A Roma, Vivi Le Serre propone un menu dedicato ai festeggiamenti, con crema di zucca, tacchino ripieno con salsa gravy e Pumpkin Pie, mentre l’hotel J.K. Place offre un menu da condividere con amici e parenti, che comprende Flan alla zucca e castagne, Tacchino arrosto con salsa gravy ai mirtilli e sponge cake all’arancia, per un totale di 100€ a persona.

Il ristorante Vici, all’interno dell’Hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, propone un’intera proposta che include zuppetta di castagne e funghi, il bottoncino con coda di manzo e rafano, il tradizionale tacchino con frutta secca e salsa ai mirtilli rossi, mandorle e melograno e cheesecake con zucca caramellata, per 85€ a persona.

Hard Rock Cafè di Roma offre un menu speciale disponibile dal 27 al 30 novembre, con tacchino arrosto servito con verdure di stagione, stuffing, purè di patate dolci, salsa di mirtilli e gravy tradizionale, accompagnato da una fetta di Pumpkin Pie.

L’hotel The Hoxton Roma propone una cena del Ringraziamento in collaborazione con Eat Wasted, con un menu che comprende lattuga romana, radicchio, pere, chips di buccia di patate, cipolle e ravanelli sottaceto, formaggio caciotta, casarecce con zucca, castagne, fonduta di pecorino e cavolo nero croccante e pudding di pane con miele, cannella e crema inglese.

Bakery House a Roma propone un menu tradizionale che include vellutata di zucca, jacket potatoes con crema al gorgonzola e crumble di noci, tacchino ripieno con purè di patate, carote al burro e sciroppo d’acero, funghi al forno e cavoletti di Bruxelles, e dessert a scelta tra Devil Cake, Pumpkin Pie, Apple Pie e French Toast.

Il ristorante Sky Restaurant Aleph Rome Hotel propone un menu dedicato al giorno del Ringraziamento, che comprende benvenuto dello chef con mini tartellette di zucca e rosmarino, insalata tiepida di cavolo nero, noci pecan e mirtilli rossi, ravioli di castagne e ricotta di pecora, burro nocciola, salvia croccante e crumble di amaretti, e tacchino arrosto ripieno di pane rustico, mele e castagne, servito con salsa gravy al vino bianco e composta di mirtilli con contorno di purè di patate con olio EVO e rosmarino, zucca al forno con miele di castagno e timo, e fagiolini saltati con mandorle tostate.

L’hotel Rome Cavalieri a Roma propone un menu studiato appositamente con una cena tra gli antipasti a buffet e le live station di piatti preparati sul momento, con l’immancabile tacchino ripieno con salsa di mirtilli, la vellutata di zucca, le pannocchie di mais e molto altro.

Il Salone Eva, all’interno dell’hotel Hassler a Piazza di Spagna, propone per il 27 novembre la sua versione del giorno del Ringraziamento, con musica live, buffet stagionale, con zucca e dessert tipici americani e il tradizionale Turkey Carving, il tacchino farcito tipico di questa festività.