Il rimpianto di Martin: la semifinale contro l’Inter

La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona del 6 maggio continua a far discutere, in particolare tra i giocatori del club catalano. Gerard Martin, difensore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista in cui esprime il suo rammarico per la sconfitta subita, un evento che ha segnato il finale di stagione per entrambe le squadre.

La partita, caratterizzata da colpi di scena e un finale drammatico, si è decisa ai supplementari con il gol di Frattesi, ma Martin è ancora tormentato dal momento decisivo rappresentato dal pareggio di Acerbi allo scadere, che ha portato il match oltre i novanta minuti. Il calciatore è fermamente convinto che l’azione fosse influenzata da un fallo di Dumfries, un episodio che ha rivisto più volte nella sua mente. “Ho sentito il fallo in campo e volevo verificare se fosse quello che avevo percepito”, ha dichiarato.

Nella recente stagione, l’allenatore Flick ha scelto Martin come titolare in partite importanti, il che ha contribuito a rafforzare la sua fiducia. Questo riconoscimento da parte del tecnico lo ha motivato a dimostrare il suo valore.

Malgrado la delusione per l’esito della semifinale, Martin ha descritto quella sfida come la conferma della sua crescita personale e professionale, paragonandola ad altre prestazioni significative. Non ha mostrato timore nei confronti di avversari come Lautaro e Thuram, con i quali ora gioca, affermando di sentirsi capace di competere con chiunque.