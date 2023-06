Il rimedio naturale per pulire le orecchie del tuo cane: sicuro ed efficace

C’è un rimedio naturale sicuro ed efficace per pulire le orecchie del cane e garantirgli assoluto benessere, ecco di che cosa si tratta.

I cani possono essere coinvolti da numerosi disturbi o problemi di salute. Questi possono essere assolutamente piccoli e facilmente risolvibili, oppure molto gravi. Per evitarli entrambi, occorre una corretta igiene quotidiana.

Non solo, ma mantenere il cane pulito può prevenire moltissimi inconvenienti. Una delle parti da tenere in considerazione ogni giorno sono le sue orecchie. Vi indicheremo un rimedio naturale sicuro ed economico per pulire le orecchie del cane in modo che non dobbiate fare fatica o altro.

Appuntarsi di pulire il cane ogni mattina è molto importante, non solo per il suo aspetto, ma soprattutto per la sua salute. Ma vediamo nel dettaglio come permettere al cane di avere orecchie sane e pulite.

Rimedio naturale per pulire le orecchie del cane: è sicuro, efficace ed economico

L’udito è il secondo senso più sviluppato che un cane ha, subito dopo l’olfatto. Le orecchie sono anche responsabili del suo equilibrio, proprio come accade per noi esseri umani.

I cani sentono molto bene e usano le orecchie sempre in qualsiasi momento della loro giornata. Anche quando dormono, in realtà, sono sempre un po’ vigili. Ecco perché è importante mantenere le orecchie pulite. Queste possono essere piene di cerume che sarebbe meglio togliere.

Un rimedio che potreste avere già in casa è l’olio di cocco. Questo è un ingrediente del tutto naturale che permette di togliere il cerume in modo facile e sicuro. Ma come fare esattamente? Ecco i passaggi:

lavare le mani

prendere una garza sterilizzata

mettere un po’ di olio di cocco sulla garza

iniziare a pulire l’interno delle orecchie (senza andare troppo in profondità)

Quando l’orecchio sarà completamente pulito avrete finito. La pulizia profonda deve essere fatta soltanto da un veterinario esperto.

Altri rimedi naturali utili

Insieme all’olio di cocco, ci sono altri rimedi naturali che possono essere utilizzati per le orecchie del cane.

Molti utilizzano una soluzione di acqua e aceto, questa può essere utile anche per il pelo, oltre che per le orecchie. L’aceto ha proprietà antisettiche molto preziose. Tuttavia, bisogna poi risciacquare molto bene con acqua per evitare di lasciare il suo forte odore.

Un altro metodo naturale può essere l’olio di tea tree, molto famoso anche per essere un ottimo antiparassitario. Ovviamente, in commercio ci sono diversi prodotti adatti all’igiene delle orecchie e potete sempre chiedere un consiglio al vostro veterinario di fiducia.