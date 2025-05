Il Rifiuto di Simona Ventura

Mancano poche ore al debutto della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista. Secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe considerato l’aggiunta di un secondo opinionista fino all’ultimo, con Selvaggia Lucarelli tra i candidati, ma Ventura avrebbe posto il veto.

Simona Ventura, dopo aver condotto le prime otto edizioni e partecipato come concorrente nel 2016, ritorna ora in un nuovo ruolo. Tuttavia, la trattativa per il suo ingaggio ha avuto dei colpi di scena: secondo Dagospia, Ventura avrebbe richiesto un compenso significativo, cifra che Mediaset non ha accettato. Ciò ha portato alla decisione di escludere altri opinionisti per garantire il suo ritorno.

A fronte della richiesta di un cachet elevato, il suo nuovo agente Beppe Caschetto ha cercato di inserire una clausola per evitare che la trattativa fallisse. Ventura avrebbe quindi richiesto di essere l’unica opinionista del programma. Mediaset, di conseguenza, ha scelto di rinunciare al tradizionale duo di opinionisti, come l’anno precedente, per assicurarsi il ritorno di Ventura.

Nonostante l’intenzione di avere un secondo opinionista, si sono susseguite trattative con vari nomi come Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio, ma solo questa mattina è stata confermata la decisione di affidarsi esclusivamente a Simona Ventura. In sintesi, il cast dell’Isola dei Famosi 19 rimarrà composto solamente da Ventura come opinionista, con la conduzione di Gentili.