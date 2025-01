Il Rifiuto dell’Amico di Elon Musk: Le Ragioni Dietro la Scelta

Elon Musk è al centro delle polemiche dopo aver fatto un saluto romano durante il suo discorso all’insediamento del presidente Donald Trump. Andrea Stroppa, esperto informatico e referente italiano di Musk, lo ha difeso negando qualsiasi collegamento con il nazifascismo. Dopo aver ricevuto minacce di morte sui social, Stroppa ha rifiutato una scorta, affermando di voler rimanere una persona libera.

Stroppa ha dichiarato di essere stato accusato di nazismo per mesi, ben prima della vittoria di Trump, ma ha minimizzato la situazione definendola ridicola. Sostiene che il gesto di Musk non ha nulla a che fare con il fascismo, definendolo piuttosto un’espressione di emozione e un saluto normale per gli americani. Ha insistito che ciò non equivale a un saluto fascista, evidenziando che la sua interpretazione è legata alla storia romana.

Nonostante le critiche, Stroppa ha affermato di aver parlato con Musk dopo le polemiche e che il magnate ha reagito con scarsa preoccupazione, ritenendo la questione poco rilevante. Nonostante il clamore suscitato nel dibattito pubblico, la maggior parte delle posizioni di Stroppa si concentra sul tentativo di reinterpretare il gesto di Musk in una chiave non politica. La situazione ha polarizzato ulteriormente l’opinione pubblica, con alcuni che sostengono Musk e altri che lo criticano aspramente. La difesa di Stroppa è stata accolta con scetticismo, soprattutto considerando che il saluto romano è storicamente associato a movimenti di estrema destra.