Purtroppo il periodo delle vacanze sta per terminare, per chi si è recato fuori città è quasi il momento di ritornare a casa; questo vale anche per chi ha viaggiato con cani e gatti, mentre per chi ha deciso di affidarli alle cure di pet sitter esperti, è il momento di ricongiungersi con i propri animali. Quella che viene definita “sindrome da rientro”, può, in diverse occasioni, essere applicata anche ai nostri compagni di vita animali, che si ritroveranno a vedere cambiate le loro abitudini giornaliere per un’ulteriore volta in poco tempo.

Non dimentichiamo, infatti, che i mesi di chiusura forzata possono essere stati vissuti con difficoltà anche dai cani e gatti che dividono con noi la loro vita. È consigliabile sia per noi che per loro, non tornare dai viaggi il giorno prima di riprendere il lavoro, e i ritmi frenetici a cui si era abituati, ma avere qualche giorno di assestamento, per potersi riabituare alla casa, e ai ritmi della vita di tutti i giorni. Per gli animali che non sono stati portati in viaggio con la famiglia, ma per chi ha soggiornato in pensione, il rientro a casa sarà sicuramente fonte di felicità, così come avere la possibilità di passare del tempo con la propria famiglia, per questo meglio dedicarsi degli spazi per poter accudire i nostri amici a 4 zampe, e poterli riabituare alla routine quotidiana in famiglia.

Per tutti quelli che invece sono stati in vacanza con i propri proprietari, il ritorno a ritmi di lavoro serrati degli umani, e le ore di solitudine alle quali non si era più abituati potrebbero rappresentare un problema. Anche in questi casi sempre meglio prendersi qualche giorno per potersi acclimatare alle abitudini della vita pre vacanza. Evitare di lasciare gli animali per diverse ore da soli, appena rientrati dai viaggi, ma è sempre consigliabile aumentare le ore di solitudine degli animali in maniera graduale. Per chi dovesse aver avuto qualche problemino di salute in vacanza, il consiglio è quello di rivolgersi il prima possibile al proprio veterinario di fiducia, che valuterà la necessità o meno di effettuare delle analisi specifiche.

Evitare cambi repentini di alimentazione o di quelle che sono state le vecchie abitudini, in questi periodi di assestamento è sempre un accorgimento funzionale. Se si dovessero notare dei segnali di malessere non solo fisico, ma anche psicologico dei nostri animali, ad esempio comportamenti mai manifestati prima d’ora, atteggiamenti particolari, sempre meglio rivolgersi agli specialisti che ci sapranno dare i giusti suggerimenti per poter affrontare il problema.

* Medicina veterinaria, università di Sassari