Il ricordo delle vittime italiane

L’Italia commemora i 19 italiani uccisi nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003, un attacco che rimane impresso nella memoria di tutti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare questo tragico evento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della “Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. Mattarella ha espresso il proprio pensiero per coloro che, motivati da un profondo senso del dovere e coraggio, hanno dato la vita per l’Italia e per i valori della pace.

Ricordando l’attentato di Nassiriya, il presidente ha dichiarato che la memoria deve andare non solo ai 19 italiani, ma anche agli iracheni che hanno perso la vita in quel tragico evento e a tutti i caduti nelle missioni internazionali. La loro morte rappresenta un richiamo all’impegno per un mondo più giusto e libero dai conflitti e dalle oppressioni. Inoltre, il presidente ha evidenziato come il ripresentarsi di conflitti e le crescenti tensioni richiamano l’importanza delle missioni internazionali nel costruire un dialogo e combattere la violenza.

Anche Meloni ha ribadito, in un giorno di ricordo e commozione, la riconoscenza per coloro che hanno sacrificato la loro vita. Ha inoltre espresso gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze Armate, che operano nelle aree più difficili per costruire la pace con dedizione e amore per la Patria. La premier ha concluso affermando che “l’Italia non dimentica”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha anch’egli espresso gratitudine per gli italiani che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese e della Comunità internazionale, affrontando situazioni difficili per difendere la pace e la libertà. Ha ricordato l’importanza di commemorare coloro che, 21 anni fa, mitigarono onore e dedizione per la sicurezza della popolazione e le famiglie delle vittime, riaffermando la vicinanza dell’istituzione alle famiglie dei caduti.

L’evento rappresenta un momento di riflessione su sacrificio, dedizione e il valore della pace.