Il Ricevitore Display Wireless Converte 1080p Hdmi Wifi Media Streamer Adapter Supporto Chromecast Youtube Netflix Hulu Plus Airplay Dlna Tv Stick Per Android/Mac/Ios/Windows

Marchio: Sheng Jie

Articolo n.: XH-035IW

Modello: dispositivo sincrono wireless G2

Piattaforme compatibili: ANDROID, iOS, WindowsMobile

Dimensioni aspetto: 35

Capacità della batteria: ABS

Peso del prodotto: 91 grammi

Memoria del corpo: 1 GB

Distanza wireless: 5 m (incluso) -10 m (incluso)

Materiale cinturino: PVC, realizzato in CN

Dispositivo di visualizzazione sincrono wireless, sia il telefono che il proiettore possono connettersi alla TV contemporaneamente mostrando (chiama anche convertitore proiettore domestico, monitor HD, ricevitore WiFi universale Apple, ricevitore video HDMI)

Lo schermo sincrono wireless trasmette il contenuto del dispositivo telefonico allo schermo TV più grande. Supporta tutti i dispositivi mobili: iPhone, iPad, Mac OS, smartphone Android, tablet, laptop. Compatibile con tutti i dispositivi iOS 9.0+, Android 5.0+, Windows 8.1, Windows 10. Ma questo adattatore per display wireless è necessario per essere compatibile con un ingresso HDMI per una facile connessione.

Il ricevitore display wireless converte 1080P HDMI WiFi Media Streamer Adattatore Supporto Chromecast YouTube Netflix Hulu Plus Airplay DLNA TV Stick per Android / Mac / iOS / Windows (2.4G + Google Home)

2 * 【Molte caratteristiche】 il convertitore sincrono wireless ha molte caratteristiche che gli consentono di funzionare in modo superiore. Compatibile con Android 4.4 su e iOS 9.0 su, MacOS 10 su, Windows 8.1 su (deve essere abilitato Miracast) e decodifica H.265 / HEVC, risoluzione 4K (3840 X 2160) e 1080P3 * 【Ampia compatibilità】 L’adattatore sincrono supporta Chromecast, YouTube, Netflix, Hulu Plus, IDMB, Quickflix su dispositivi Android tramite l’app Google Home. App iOS gratuite e connettiti facilmente, plug and play4 * 【Ampiamente utilizzato】 È ampiamente applicato per condividere foto / video / film, persino file di documenti / dati da telefono / tablet da visualizzare sul grande schermo per la presentazione in conferenza o sala riunioni o può essere efficacemente utilizzato per l’intrattenimento domestico, Conferenza stampa e altro ancora. L’aumento dell’elaborazione del segnale fornisce una qualità dell’immagine ad alta risoluzione, senza sfarfallio e senza distorsioni5 * 【Garanzia provide Forniamo 12 mesi di garanzia e assistenza post vendita. Il convertitore audio è un alloggiamento leggero durevole per una sicurezza più stabile.

28,99 €