Il ricettario di nonna Titta è un libro che profuma di casa, di cucina vissuta e di tradizione. Questo libro è il dono che tredici nipoti hanno voluto fare alla capostipite della famiglia Boccia, Annunziata, per tutti nonna Titta, quasi novant’anni e le mani che ancora oggi non si fermano mai.

L’opera, edita da Graus edizioni con la grafica di Sara Vicedomini, verrà presentata presso la sala consiliare del Comune di Forio. Valerio D’Ambra, portavoce del progetto insieme ai cugini, racconta come è nato questo tributo d’affetto: “Abbiamo voluto ringraziarla per tutto ciò che ha fatto durante la sua vita”.

I nipoti hanno creato un ricettario che non è un semplice elenco di ricette tecniche, ma qualcosa di più intimo e personale. “Abbiamo voluto condividere il racconto che la nonna ci fa ogni volta che le chiediamo una ricetta”, spiega D’Ambra. Le ventisette ricette raccolte nel volume rappresentano i cavalli di battaglia di nonna Titta, tutte da lei preparate personalmente per le fotografie che accompagnano ogni piatto.

Il libro si apre con una parte introduttiva che racconta la storia di nonna Titta attraverso fotografie di una vita. La dedica iniziale porta la firma di tutti e tredici i nipoti, che hanno voluto mettere nero su bianco il sentimento comune di gratitudine e amore verso la nonna. Oltre all’omaggio familiare, il libro ha anche una valenza culturale importante, disponibile in libreria e su Amazon, vuole far conoscere le tradizioni tipiche di Ischia di una volta.

Tra le ricette preferite di Valerio spiccano la pasta alla siciliana con polpettine e melanzane, il coniglio alla cacciatora e il migliaccio, preparato in un modo tutto particolare. Il segreto che nessuna ricetta scritta potrà mai trasmettere completamente è l’amore che si mette in ogni gesto, in ogni ingrediente, in ogni piatto preparato per chi si ama.