Il resort maldiviano Raaya by Atmosphere apre il suo nuovo ristorante, Seb’s Farm

Il resort RAAYA by Atmosphere annuncia con entusiasmo l’apertura del ristorante Seb’s Farm, ispirato al naufrago Seb che ha scoperto l’isola e a un concetto gastronomico sostenibile. Seb’s Farm si distingue per un ambiente incantevole, con tavoli in legno decorati con fiori freschi, sotto un cielo stellato, dove gli ospiti possono godere dei sapori autentici locali. Situato nel cuore dell’isola di Raaya, il ristorante dispone di un orto che produce frutta, verdura ed erbe aromatiche, insieme a un orto idroponico e a un allevamento di pollame, incarnando un viaggio dalla terra alla tavola improntato sulla sostenibilità.

Il menù, meticolosamente curato, celebra i prodotti stagionali con piatti tipici come la RAAYA Fish Soup e il Kanamadhu Chocolate Fudge. Per chi desidera rinfrescarsi, Seb’s Farm offre un’ampia varietà di cocktail e mocktail, come il Seb’s Florals e il Raa Gin. Il General Manager Maurice Van Den Bosch sottolinea come il ristorante rappresenti un rifugio per le persone in cerca di disconnessione dalla frenesia moderna, accogliendo attività di giardinaggio terapeutico e permettendo agli ospiti di esplorare la fattoria, partecipare a workshop di cucina e creare cocktail personalizzati.

La sostenibilità è un principio cardine di Seb’s Farm, con ingredienti freschi e di origine locale, assicurando che il pescato del giorno provenga da pescatori della zona. Il chef Putu Alit Wijana spiega l’impegno per un’esperienza “dalla fattoria alla tavola”, che sostiene la comunità locale e rispetta l’ambiente. La gestione del compostaggio trasforma gli scarti alimentari in terreno fertile, utilizzato nella fattoria e nelle condivisioni con isole vicine, mentre il risparmio idrico è garantito da innovativi sistemi di raccolta e filtraggio dell’acqua piovana.

RAAYA by Atmosphere, situato a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, è un resort a cinque stelle che vanta 167 ville e sei diverse opzioni di ristorazione, fondendo tradizioni locali e sapori internazionali. Seb’s Farm non è solo un ristorante, ma rappresenta uno stile di vita incentrato sulla cucina sostenibile e sull’amore per la natura.