Il regolamento e le novità nella nuova edizione

Il 22 marzo avrà inizio la fase serale di Amici di Maria De Filippi, introducendo un nuovo regolamento che prevede il televoto per le sfide e una giuria in grado di selezionare i concorrenti. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 e le registrazioni si svolgeranno nel pomeriggio dello stesso giorno. Witty Tv ha illustrato le novità che caratterizzeranno questa edizione del talent show, mantenendo inalterata la struttura a squadre, ma con alcune modifiche significative.

Ogni puntata sarà suddivisa in manche, al termine delle quali i concorrenti saranno valutati da una giuria, da una commissione o dai loro insegnanti. Gli insegnanti e la commissione interna potranno selezionare quali concorrenti saranno sottoposti al televoto o quali dovranno affrontare sfide specifiche.

Il televoto avrà un’importanza centrale, permettendo al pubblico di esprimere le proprie preferenze e influenzare le decisioni riguardanti sfide ed eliminazioni. Alcuni scontri potrebbero essere giudicati sia dalla giuria sia dal pubblico tramite televoto, mentre altri potrebbero dipendere esclusivamente da uno dei due. Inoltre, si prevede che il televoto in diretta si applichi principalmente nella finale, mentre le altre puntate sono registrate e trasmesse in seguito.

Il regolamento prevede anche sessioni di voto aggiuntive per misurare il gradimento dei concorrenti, potenzialmente attivate settimanalmente dalla produzione. Attraverso queste nuove regole, Amici punta a rendere ogni puntata un evento interattivo, dove il coinvolgimento degli spettatori avrà un impatto significativo sulla competizione.