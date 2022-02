FantaAmici: come funziona il nuovo gioco collegato al Serale di Amici. Il regolamento di un game pronto a diventare virale.

In principio era il Fantacalcio. Lo hanno seguito presto i vari FantaFormula1, Fantatennis, fanta di mille altri sport. Nel mondo della musica ha rotto il ghiaccio il FantaSanremo, nato nel 2020 ed esploso come fenomeno virale nel 2022. Adesso, però, tocca un nuovo fantagame: il FantaAmici. Già nato nel 2021, è pronto per diventare una vera mania nel 2022, forte del successo del gioco collegato a Sanremo. Ma come funziona, qual è il suo regolamento e in cosa differisce rispetto al FantaSanremo? Scopriamolo insieme.

FantaAmici, come funziona: il regolamento

Il gioco dedicato ad Amici di Maria De Filippi inizierà il 20 febbraio, in concomitanza con una delle ultime puntate del pomeridiano del talent, in vista della partenza del Serale. Già seguito non solo da alcuni cantanti, ma anche da professori come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, il FantaAmici si giocherà per tutta la durata del talent nella fase più calda, fino alla finale.

Maria De Filippi

Per iniziare a giocare è necessario seguire il FantaAmici sui social, soprattutto su Twitter, Instagram e TikTok. Dal punto di vista del regolamento, sono molte le similitudini rispetto al FantaSanremo. Viene chiesto anche in questo caso ai giocatori di comporre una squadra, formata però da 5 alunni della scuola più 1 professore. Il tutto con a disposizione 1000 monete.

I punteggi verranno assegnati in base al comportamento dei concorrenti di Amici e degli stessi professori durante il programma… ma non solo. Rispetto al FantaSanremo, e qui è la più grande differenza, il nuovo gioco dedicato ad Amici prova a coinvolgere attivamente anche gli stessi giocatori.

FantaAmici: i Minigiochi social

Tutti i partecipanti saranno chiamati a partecipare a una serie di Minigiochi social, divisi in tre categorie: Twitter Stars, TikTok Creators e Il mondo di Amici sa. Attraverso questi giochi ‘collaterali’ potranno influenzare il proprio punteggio e le proprie classifiche. Per ogni altra informazione, visita il sito fantaamici.cloud e rimani collegato agli account social.