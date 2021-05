Alessio Pollacci, storico regista del Grande Fratello, qualche settimana fa ha pubblicato su Instagram una foto inedita della casa bruciata del Grande Fratello.

Era metà dicembre del 2019 quando la vecchia casa del Grande Fratello, già arredata per la tredicesima stagione che avrebbe dovuto debuttare a gennaio dell’anno successivo, ha preso fuoco.

La storica abitazione (ogni volta sempre più grande e lussuosa) che aveva ospitato ben 12 edizioni è stata totalmente distrutta da un incendio che ha colpito anche alcuni spazi dedicati alla regia. Un ammasso di macerie che non ha consentito alla produzione nient’altro se non quello di costruire un’altra casa del Grande Fratello poco più in là (che è quella che conosciamo anche ora).

“Ricostruiremo tutto e da subito. I tempi saranno rispettati” – ha spiegato all’epoca in un comunicato l’ad di Cinecittà Studios, Giuseppe Basso – “Constatata la gravità dell’accaduto che ha cause ancora tutte da chiarire, si è fatto il punto di come andare avanti. Abbiamo già individuato l’area, proprio accanto alla collinetta della casa del Grande Fratello andata distrutta a seguito di un incendio questa notte, dove ricostruire tutti gli ambienti”.

A condurre il Grande Fratello quell’anno è stata Alessia Marcuzzi che, in merito all’incendio, ha scritto su Twitter: “Sono senza parole per la notizia dell’incendio, ma sono sicura che grazie al lavoro della grande squadra del GF e di Cinecittà ce la faremo. Grazie”.

Addolorato anche l’altro storico volto del programma, Marco Liorni, per diverse edizioni inviato dalla ‘porta rossa’ , che su Facebook ha scritto: “A fuoco un pezzo di storia della tivù. Quanti ricordi. Un abbraccio ai tanti amici che ora la rifaranno più bella di prima”.