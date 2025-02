Il reggiseno in diretta: un imprevisto inaspettato

Francesca Michielin ha condiviso con ironia le sue disavventure al Festival di Sanremo 2025, descrivendo la sua esperienza come un “Festival del disagio”. Tra i vari imprevisti, ha vissuto un infortunio durante le prove che l’ha costretta a chiedere aiuto a Carlo Conti per entrare in scena. Inoltre, ha affrontato un imbarazzante episodio in diretta quando il suo reggiseno ha “deciso” di scivolare, riducendo il suo outfit a quello che definisce un vestito futurista.

Durante un’intervista su Rai Radio 2, Michielin ha rivelato il suo stato d’animo riguardo a questi eventi sfortunati, scherzando sul disagio che ha provato in più occasioni. Il suo brano “Fango in paradiso” è dedicato a una persona che, a suo avviso, non si è comportata correttamente nei suoi confronti. La cantante ha ironicamente ipotizzato di essere vittima di “malocchio” da parte di questa persona, affermando con sicurezza di essere più forte di qualsiasi maleficio, dal momento che si trova a Sanremo mentre il destinatario della sua canzone non è presente.

Per precauzione, ha raccontato di come la sua nonna stia recitando un rosario per lei e per Alessandro Cattelan, e ha ricevuto un santino di Santa Rita, protettrice dei casi disperati, dicendole di tenerlo sempre con sé. Queste esperienze, sebbene problematiche, sono state affrontate con un tocco di leggerezza e umorismo da parte di Michielin, rendendo la sua partecipazione al Festival memorabile.