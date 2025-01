Il record dell’australiano contro Jannik

Jannik Sinner è pronto a cominciare la sua stagione 2025 in Australia, dove difenderà il titolo di numero uno del ranking ATP. Prima degli Australian Open, Sinner parteciperà a un’esibizione contro Alexei Popyrin, un atleta che non ha mai battuto nella sua carriera. Questo incontro fa parte dell’Australian Open Opening Week, un evento benefico che precede il primo torneo dello Slam della stagione, fissato tra il 12 e il 26 gennaio.

Sinner ha un solo precedente contro Popyrin, risalente al 2021, quando perse in due set ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid. Oggi Sinner ha elevato il suo livello di gioco e viene considerato favorito nel match. Questa esibizione segna l’inizio di un anno importante per Sinner, che avrà anche un secondo incontro di preparazione contro Stefanos Tsitsipas il 10 gennaio.

Alexei Popyrin, il suo avversario, è un tennista australiano nato da genitori russi. Ha trascorso la sua giovinezza viaggiando in vari paesi a causa del lavoro del padre. Ha vissuto in diverse città del mondo, tra cui Dubai, Florida, Spagna, Francia e Italia, dove si è allenato presso l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, la stessa città in cui ha affinato il suo talento Jannik Sinner.

Nel 2018, Popyrin ha vinto il Roland Garros juniores, raggiungendo il secondo posto nella classifica mondiale under 18. Ha poi fatto il suo ingresso tra i primi 100 tennisti al mondo nel 2019. Popyrin è conosciuto per il suo gioco esplosivo e per un servizio potente, sebbene abbia mostrato una certa mancanza di continuità nel suo percorso. Tuttavia, la sua giovane età rappresenta un vantaggio e una promessa per un futuro in crescita nel tennis.

Per Popyrin, affrontare il numero uno del mondo come Sinner segnerà l’inizio della sua stagione, e rappresenta un’opportunità unica per vincere contro un avversario di alto livello, una situazione che pochi dei rivali di Sinner possono affrontare, dato che pochi possono vantare di non aver mai subito una sconfitta contro di lui.