Il reality dell’amore: vergini in cerca di emozioni su Hulu

Un nuovo reality sta per debuttare, portando freschezza e curiosità nel panorama televisivo. Su Hulu arriva “Are You My First?”, una serie che riunisce un gruppo di giovani vergini in cerca d’amore su un’isola tropicale.

Con la conduzione di Colton Underwood, conosciuto come “The Virgin Bachelor”, e Kaitlyn Bristowe, ex Bachelorette vincitrice di “Dancing with the Stars”, il programma esplora le esperienze di ventuno single, tra i 23 e i 34 anni, che non hanno mai avuto rapporti sessuali. Ognuno di loro ha motivazioni diverse per la loro scelta di aspettare: alcune si ricollegano a valori religiosi, altre all’idea di vivere la prima volta con la persona giusta.

Nel corso della serie, i partecipanti si cimenteranno in appuntamenti e sfide, cercando di costruire connessioni sia emotive che fisiche, il tutto in un ambiente privo di giudizi e pieno di opportunità. Tra i membri del cast troviamo professioni diverse: da cheerleader NFL a piloti commerciali, fino a fotografi e insegnanti di danza, tutti pronti a condividere la loro “prima volta” in un contesto di nuove storie romantiche.

La prima stagione di “Are You My First?” sarà disponibile dal 18 agosto su Hulu e Disney+ a livello internazionale, promettendo intrighi e momenti indimenticabili che terranno incollati gli spettatori. Il formato della serie è stato creato da ITV America e Plimsoll Productions, per dare voce a una generazione che esplora l’amore in forma autentica e vulnerabile.