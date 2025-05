Il rapporto di filiazione esiste con l’adozione speciale, non per Unione Civile

La discussione in Corte costituzionale si concentra sull’accesso ai congedi parentali per le coppie dello stesso sesso. Durante un’udienza pubblica, il giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio ha esaminato l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia riguardante il procedimento civile promosso dall’Inps contro Rete Lenford e Cgil. La questione centrale è la legittimità dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 151 del 2001, che attribuisce dieci giorni di congedo obbligatorio per il “padre lavoratore”. Questo potrebbe violare gli articoli 3 e 117 della Costituzione e le direttive europee sui diritti delle persone LGBT+.

Rete Lenford e Cgil hanno chiesto un riconoscimento esplicito del diritto alle coppie omogenitoriali di usufruire dei congedi parentali allo stesso modo delle coppie eterosessuali, sottolineando che chi è iscritto nei registri di stato civile è genitore. Tuttavia, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che per stabilire un rapporto di filiazione sia necessaria l’adozione. Il giudice Filippo Patroni Griffi ha interrogato le parti sull’importanza dell’iscrizione nei registri.

L’Avvocatura ha affermato che in assenza di interventi legislativi, l’adozione speciale rimane la via principale per riconoscere i diritti previdenziali. Mauro Sferrazza dell’Inps ha aggiunto che il problema risiede nella definizione dei diritti previdenziali per le coppie omogenitoriali. Rete Lenford aveva precedentemente denunciato l’Inps per pratiche discriminatorie, risolvendo poi il problema attraverso un adeguamento del sistema informatico. Attualmente, si attende la sentenza della Corte costituzionale.