Il rapporto con Salvini è solido

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha dichiarato sui social che il suo rapporto con Matteo Salvini, leader della Lega, rimane forte nonostante alcuni insulti emersi da chat interne a Fratelli d’Italia. In queste conversazioni, Salvini era stato definito “bimbominchia”. Meloni ha sottolineato la stima per Salvini, che non solo è vicepremier, ma anche ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondamentale per le riforme nazionali. La presidente ha affermato che continuerà a lavorare insieme a Salvini con lealtà e determinazione, riaffermando l’unità della coalizione di governo.

In risposta alle chat, Salvini ha espresso fastidio per le critiche mosse alla Lega, definita un movimento senza onore. Ha sottolineato la lunga storia del partito e il numero degli amministratori locali, lasciando che siano i cittadini a giudicare le promesse mantenute. Salvini ha anche annunciato che la Lega offre alla maggioranza l’opportunità di mantenere un impegno elettorale con onore.

Ha sottolineato di non essere interessato alle polemiche riguardo alla vita privata e ha precisato che i commenti vissuti in passato tra Lega e Fratelli d’Italia non hanno lo stesso peso oggi. Salvini ha ribadito di trovarsi bene all’interno della maggioranza, apprezzando il lavoro con Fratelli d’Italia e Forza Italia, evidenziando che i rapporti sono solidi nonostante eventuali controversie.