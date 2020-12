Eminem presenta, a sorpresa, il sequel dell’album Music To Be Murdered By Deluxe Edition – Side B, a undici mesi dall’uscita del side A.

Eminem sta concludendo il 2020 nello stesso modo in cui lo ha iniziato, regalando ai fan una gradita sorpresa. Il rapper di Detroit, infatti, ha lanciato Music to Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition), sequel del lato A uscito 11 mesi fa, caratterizzato da 16 tracce.

Questo nuovo lavoro rappresenta il secondo più breve divario tra gli album in studio nella carriera di Eminem, battuto solo dalla distanza – di otto mesi – di Revival e Kamikaze nel 2017-2018. Nel nuovo album, ci sono diversi ospiti. Tra questi, Skylar Grey e Dr. Dre, insieme a Ty Dolla Sign e il rapper di Dallas MAJ.

Eminem presenta a sorpresa un nuovo album

Eminem ha pubblicato un’edizione deluxe del suo ultimo LP, Music to Be Murdered By. Questo Side B è – in realtà – un sequel completo con una nuova raccolta di 16 canzoni.

Presenta Dr. Dre, che appare in Guns Blazing e anche nella co-produzione di She Loves Me e Discombobulated. Nell’album compaiono anche Ty Dolla $ ign, DJ Premier e Skylar Gray.

Il video di Gnat, diretto da Cole Bennett:

In Zeus, Eminem si scusa con Rihanna. Fa riferimento a una canzone vecchia di dieci anni fa, trapelata nel 2019, che conteneva frasi sullo “schierarsi con Chris Brown“. “But, me, long as I re-promise to be honest and wholeheartedly, apologies, Rihanna, for that song that leaked, I’m sorry, Ri, it wasn’t meant to cause you grief, regardless, it was wrong of me“.

Eminem, qualche informazione su Music to Be Murdered By

Eminem ha pubblicato a sorpresa Music to Be Murdered By all’inizio del 2020. La versione originale comprendeva il defunto Juice WRLD, ma anche Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran, Young M.A, Anderson .Paak e altri, oltre alla produzione di Dr. Dre.

Music to Be Murdered By è uscito dopo l’LP Kamikaze del 2018 di Em, anch’esso un lancio a sorpresa. All’inizio di quest’anno, Eminem ha partecipato a un brano con Kid Cudi, intitolato The Adventures of Moon Man & Slim Shady e si è unito a Jessie Reyez per il suo singolo Coffin.