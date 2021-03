Kanye West, patrimonio quintuplicato: il rapper continua ad accrescere i suoi guadagni grazie a un incredibile fiuto per gli affari.

C’è chi con la pandemia ha perso molto, chi tutto, e chi invece ha continuato a guadagnare. E no, non ci riferiamo alle case farmaceutiche o ai produttori di dispositivi di protezione, bensì a un rapper. O meglio, un grande imprenditore: Kanye West. Secondo quanto riportato da Bloomberg l’artista, che solo nel 2020 era entrato nel club dei miliardari, avrebbe addirittura quintuplicato il proprio patrimonio! Come ha fatto? Tutto merito di un fiuto per gli affari straordinariamente sviluppato…

Kanye West: patrimonio quintuplicato nel 2021

Da poco più di un miliardo a circa 6 miliardi e mezzo di dollari. Questo il salto in avanti del patrimonio del musicista di Atlanta, oggi a tutti gli effetti uno degli uomini più ricchi del pianeta.

A far decollare i suoi guadagni non sono stati ovviamente nuovi prodotti musicali, bensì gli accordi commerciali stretti negli ultimi mesi. In particolare, quelli con Adidas e Gap, che hanno fatto letteralmente impennare il valore del suo marchio Yeezy, oggi stimato sui 4.7 miliardi di dollari. Un marchio di cui Kanye è unico proprietario. A questa somma già incredibile vanno aggiunti i quasi 2 miliardi di valutazione degli introiti del suo catalogo musicale. Non proprio spiccioli…

Kanye West sempre più ricco

Mentre molte società sono andate in affanno, a quanto pare il 2020 è stato un anno particolarmente positivo per le vendite dei prodotti di Kanye. Le sue sneakers Adidas hanno aumentato le vendite del 31%, per entrate che superano il miliardo e mezzo di dollari.

E pensare che solo cinque anni fa Kanye aveva denunciato pubblicamente la sua situazione finanziaria precaria, con debiti per 53 milioni di dollari accumulati. Nonostante le difficoltà non si è lasciato abbattere e si è ripreso a dir poco alla grande. Non lo ha abbattuto, finanziariamente, nemmeno il fallimento della sua campagna elettorale del 2020. Insomma, anche se dal punto di vista personale il 43enne rapper sta vivendo un momento difficile, con l’avvio delle pratiche di divorzio da Kim Kardashian, guardando il conto in banca West può certamente sollevarsi. Anche se adesso va capito come saranno diviso il patrimonio comune con la moglie, pari a poco più di 2 miliardi di dollari.