Il racconto di Manicone, ex compagno del Genoa

Kazu Miura, leggendario calciatore giapponese, continua la sua carriera a 58 anni, firmando un rinnovo di contratto con l’Atletico Suzuka, club di quarta divisione in Giappone. Miura, noto per il suo pizzetto bianco e il suo inconfondibile sorriso, si prepara a disputare la sua quarantesima stagione tra i professionisti, stabilendo così un record di longevità nel calcio. Il suo esordio avvenne nel 1986 con il Santos in Brasile, ed è diventato il primo giapponese a giocare in Serie A, indossando la maglia del Genoa nel 1994, dove segnò un gol nel derby contro la Sampdoria.

La carriera di Miura è segnata da momenti importanti e dall’attenzione dei media. Antonio Manicone, ex compagno di squadra, ricorda il suo arrivo in Italia, descrivendo l’ammirazione che suscitava e la pressione a cui era sottoposto. Miura era una star nell’Asia, circondato da paparazzi e giornalisti. Nonostante la fama, Manicone sottolinea il suo carattere educato e altruista in campo, dove cercava sempre di aiutare i compagni. Il suo spirito positivo è stato fondamentale per la squadra, soprattutto nella lotta per la salvezza.

Il desiderio di Miura di continuare a giocare è evidente. In un comunicato, ha espresso la sua volontà di mettere a disposizione la propria esperienza e di ringraziare il club per l’opportunità, promettendo di dare il massimo. Il suo impegno e la sua motivazione rimangono intatti nonostante l’età e le sfide fisiche. Miura rappresenta un simbolo di perseveranza e passione per il calcio, dimostrando che il ritiro è una scelta personale e che la motivazione può spingere un atleta a superare i limiti.

La storicità della sua figura non risiede solo nei record, ma anche nell’impatto culturale che ha avuto nel calcio italiano e giapponese. Con la sua carriera ancora in corso, Kazu Miura continua ad ispirare molte generazioni di calciatori e appassionati, dimostrando che l’amore per il gioco non ha età. La sua decisione di rimanere attivo è un esempio di dedizione e passione, confermando così il suo status di leggenda vivente del calcio.