Il racconto degli ultimi istanti di vita del marito

Daniela Vergara è profondamente colpita dalla morte improvvisa del marito, Luca Giurato, noto giornalista e conduttore televisivo, scomparso oggi, 11 settembre, a causa di un infarto fulminante. Aveva 84 anni e da anni si era allontanato dal mondo della televisione. Giurato lascia un figlio, frutto del suo primo matrimonio con Gianna Furio, oltre a Daniela e a due fratelli, Flavio e Blasco, e a una sorella, Claudia.

Daniela, originaria di Alessandria d’Egitto e appartenente a un’antica famiglia napoletana, ha incontrato Giurato dopo la sua separazione dal primo matrimonio. La coppia ha condiviso più di vent’anni di vita insieme. Nella sua carriera, Daniela ha lavorato come giornalista, dedicandosi inizialmente alla politica interna. Nel 1981 entra in Rai, prima per Rai 3, dove si occupa delle notizie relative al Quirinale, e in seguito come conduttrice del Tg2.

Daniela ha gestito importanti eventi e seguiti di cronaca, specializzandosi in politica e cronaca giudiziaria. Questa carriera ha contribuito a costruire il suo profilo professionale, parallelamente a quello di suo marito, il cui percorso televisivo è iniziato nel 1992-1993 con “A tutta stampa”. Giurato ha condotto diversi programmi di successo, tra cui “Domenica In” con Mara Venier e “Unomattina”, diventando un volto noto della tv italiana.

La moglie, ancora incredula per la perdita, ha ricordato come la coppia fosse a Santa Marinella per godersi l’ultimo scorcio d’estate. Questo momento di sollievo si è trasformato in tragedia, lasciando Daniela e la sua famiglia nel dolore. La carriera di Luca Giurato è stata costellata di premi e riconoscimenti, ma la sua scomparsa sottolinea anche la fragilità della vita.

Nonostante l’allontanamento dal mondo della televisione, Giurato rimane un simbolo di un’epoca della TV italiana, e la sua eredità continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. La coppia, unita da un profondo amore, lascia un vuoto incolmabile, mentre Daniela cerca di affrontare un futuro senza il suo compagno.