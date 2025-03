Il racconto a Domenica In: Emozioni e Storie

Sandro Giacobbe è stato ospite a Domenica In, dove ha condiviso apertamente i suoi problemi di salute, tra cui un grave problema all’anca che lo ha costretto a rimanere a casa dal 7 gennaio, poiché i medici gli hanno vietato di stare in piedi per evitare fratture. Ha descritto questo periodo come “un brutto momento”, ma riuscire ad affrontarlo grazie al supporto della famiglia e dei figli. Pur affrontando difficoltà, Giacobbe mantiene la speranza di riprendere a fare concerti a settembre.

In passato, ha dovuto combattere contro un tumore alla prostata e un meningioma, diagnosticato nel 2006 dopo che ha avvertito sintomi preoccupanti. L’intervento chirurgico è andato bene, ma ha subito diverse ricadute in seguito a complicazioni. La moglie, Marina Peroni, ha raccontato della sua esperienza con la malattia, sottolineando l’importanza di affrontare le difficoltà con leggerezza.

Giacobbe ha anche parlato della sua storia d’amore con Marina, descrivendo come l’abbia conosciuta quando cercava una vocalist. Nonostante la differenza di età di 27 anni, si sono innamorati e dopo 12 anni di conoscenza si sono sposati.

Nato il 14 dicembre 1949 a Genova, Giacobbe ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70, raggiungendo il successo con brani come “Signora mia” e partecipando al Festival di Sanremo nel 1976. È anche noto per il suo impegno in iniziative solidali legate alla Nazionale Cantanti, di cui è stato fondatore e allenatore. La sua carriera musicale è contrassegnata da successi e un forte legame con la sua famiglia.