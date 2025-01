Il Puzzone di Moena sotto i riflettori

Un nuovo caso di contaminazione legato al consumo del Puzzone di Moena, un formaggio a latte crudo, ha portato un bambino di 9 anni in ospedale in Trentino con un’infezione intestinale. A seguito di questo evento, il lotto del formaggio è stato ritirato e le autorità sanitarie hanno emesso un avviso, raccomandando di non somministrare il prodotto a bambini, donne in gravidanza e persone immunodepresse. I casi di intossicazione alimentare da formaggi non pastorizzati stanno aumentando, con il 2024 che ha segnato un incremento significativo, passando da 18 casi nei primi sei mesi del 2023 a 73 nel 2024.

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha specificato che il latte crudo utilizzato per la produzione di questi formaggi non subisce processi di riscaldamento come la bollitura o la pastorizzazione, indispensabili per eliminare germi patogeni potenzialmente dannosi. Nonostante i casi di intossicazione grave siano poco frequenti, la crescita degli incidenti ha sollevato preoccupazioni. Tra i casi recenti, vi sono stati incidenti anche di bambini, inclusi un bambino di 10 anni a Bassano del Grappa e una bambina di 2 anni e mezzo in Trentino.

Un episodio particolarmente grave risale al 2017, quando un bambino di 4 anni, Mattia Maestri, finì in coma dopo aver mangiato formaggio contaminato da Escherichia coli. In seguito a questo caso, il Tribunale di Trento ha assegnato un risarcimento di 1 milione di euro alla sua famiglia. La causa ha coinvolto l’ex presidente del Caseificio Sociale di Coredo e un casaro, entrambi condannati per lesioni gravissime. Inoltre, una pediatra dell’ospedale Santa Chiara di Trento è stata rinviata a giudizio per omissione di atti d’ufficio e lesioni personali colpose, accusata di non aver diagnosticato tempestivamente la situazione del bambino. Tuttavia, la responsabilità principale è stata attribuita al caseificio che ha prodotto il formaggio contaminato.

Le autorità stanno monitorando attentamente la questione per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza alimentare nella regione.