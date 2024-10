«Il punto è che quando vuoi trasformare i tuoi sogni in realtà devi affrontare…»

«Il punto è che quando vuoi trasformare i tuoi sogni in realtà te la devi vedere con tutta una serie di ostacoli, che in primo luogo nascono dentro di te, e il percorso può essere bello accidentato.Di sicuro ti mette alla prova.

Non voglio sconfortare nessuno, al contrario: sono convinto che il mondo di oggi offra tante opportunità. Ma spiccare, farsi notare, trovare il modo corretto di mettere in evidenza il proprio talento richiede sacrificio e duro lavoro.

Come del resto è sempre avvenuto.

Con una differenza, però.

Salvo rarissimi casi, l’era dei talent scout che vanno a caccia e ti scoprono casualmente mentre ti esibisci in un piccolo locale di provincia è finita da un pezzo. Oggi sei chiamato a emergere da solo, mostrando quanto vali finché ignorarti diventa impossibile.»

Ecco allora 10 storie, 10 miti, 10 concetti fondamentali per andare alla conquista del proprio posto nel mondo.

Che è lì, oltre i dubbi, le paure e al fondo di tanto appassionato lavoro.

✨ “Anche quando nessuno ci crede”, Gianluca Gazzoli