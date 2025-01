Il pubblico non vede l’ora

Il Grande Fratello sta per sorprendere il pubblico con l’ingresso di due nuovi concorrenti, poiché il programma è stato prolungato per mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Domani, 27 gennaio, si svolgerà una nuova puntata, dove si prevede l’entrata di una celebrità televisiva e del volto noto di Maria Teresa Ruta, che torna dopo la sua partecipazione nella versione Vip del programma.

In aggiunta, è atteso un giovane modello, nato nel 1990, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda da adolescente. Attraverso un rigoroso programma di allenamento e un impegno in vari sport, ha sviluppato un fisico invidiabile, che lo ha portato a calcare le passerelle per marchi come Dolce & Gabbana e a essere protagonista in campagne pubblicitarie di rilievo.

Tra i concorrenti spicca Artur Dainese, che ha tratto ispirazione dal supermodello spagnolo Jon Kortajarena. Dainese debutta in televisione nel 2018 partecipando a Temptation Island Vip e successivamente è stato presente in altri programmi come Le Iene, tornando nel 2024 come concorrente de L’Isola dei Famosi.

La proroga del Grande Fratello, annunciata da Mediaset, è una strategia per mantenere viva l’attenzione nel prime time, dato il forte contrasto con Rai 1, le cui fiction raggiungono quote di share elevate. La finale, originariamente programmata per marzo, è stata posticipata e Alfonso Signorini ha comunicato che ci saranno nuove entrate di concorrenti. I telespettatori sono in attesa di sviluppi intriganti mentre il reality continua a evolversi.