il pubblico non può essere più felice di così

Tutte le anticipazioni sul serale di Amici23 che andrà in onda domenica 12 maggio: chi sarà il vincitore?

Ieri, giovedì 9 maggio 2024, si è svolta la tanto attesa semifinale di Amici, il noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ha raggiunto la sua 23esima edizione. Durante la registrazione del serale, sono stati decretati i primi finalisti.

Gli ospiti in studio sono stati i due membri del duo Articolo 31 e il cantante Irama, che ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Galassie. Inoltre, la comica Geppi Cucciari si è esibita con un monologo incentrato sulla problematica della mancanza di lavoro per i giovani.

Nella prima manche Marisol ha sconfitto Mida e Sarah, guadagnando così il pass per la finale. Nella seconda manche, Dustin ha superato sia Mida che Sarah aggiudicandosi un posto nella finalissima. La terza manche ha visto Petit prevalere su Mida e poi su Sarah, qualificandosi come terzo finalista. Nel ballottaggio per decidere il quarto finalista, Holden ha ottenuto più voti rispetto a Mida e Sarah, guadagnandosi l’ultimo posto nella finale di Amici 23. Il Guanto di sfida tra i professori della scuola,ha visto vittoriosi il team composto da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Il pubblico dovrà aspettare la prossima puntata, in onda domenica 12 maggio 2024 su Canale 5, per scoprire chi tra Sarah e Mida accederà alla tanto sognata Finale di Amici 23.

Intanto, sono emerse alcune importanti news riguardanti i concorrenti: Mida volerà a Stoccolma per registrare una cover, mentre gli EP di Petit, Sarah e Mida usciranno a maggio. Sarà un periodo intenso per i talentuosi ragazzi che si stanno preparando per la grande finale.

Le liti e i giudizi non sono mancati durante la semifinale, con Michele Bravi che ha elogiato Holden e Malgioglio che ha fatto una battuta provocatoria a Anna Pettinelli. Insomma, le emozioni sono state tante e i concorrenti hanno dimostrato di avere talento e determinazione da vendere.

