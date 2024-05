il pubblico non è per niente d’accordo

Colpo di scena inaspettato ad Amici 23: nessun eliminato tra i ragazzi in gara, tutti in finale!

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 23. Tra i numerosi colpi di scena anche quello relativo al numero di finalisti, in quanto tutti i ragazzi in gara hanno conquistato l’accesso alla parte finale del programma.

I Ragazzi di Amici

Che cosa è successo?

Amici 23: una semifinale da urlo

Qualche giorno fa sono cominciato a circolare diverse voci relative ad una grande modifica del regolamento in merito alla semifinale di Amici 23. In molti hanno cominciato a supporre un cambio di direzione del programma rispetto agli anni scorsi, aspettativa che si è poi realizzata proprio ieri sera.

La gara di ieri sera è stata di eccellenza, in quanto i ragazzi hanno dimostrato di avere un grandissimo talento sia nel canto che nel ballo. Alcuni di loro poi hanno saputo replicare delle performance così belle da ottenere un grandissimo consenso da parte del pubblico a casa, ma anche dei giudici.

Mida

Ad andare al ballottaggio finale Mida e Sarah, entrambi componenti della squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Tutta la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha invece avuto l’accesso alla finale.

Ad ogni modo i giudici hanno avuto la possibilità di votare ogni singola performance fino a quando non hanno riscontrato delle grandi difficoltà per l’eliminazione di uno dei due ragazzi al ballottaggio. Proprio per questo i tre giurati hanno chiesto di uscire dallo studio per potersi confrontare.

Una scelta inaspettata: la decisione di Maria De Filippi

Come al solito la notizia relativa al nome dell’eliminato non è stata data in diretta, ma in un secondo momento e questa volta in studio. Mida e Sarah hanno quindi raggiunto la conduttrice, la quale ha fatto loro un discorso e ha poi fatto voltare lo schermo con la maglia gigante e la scritta relativa all’accesso al finale. Ci sono i bravi conduttori e le brave conduttrici che quando arrivano a questo punto…è l’ABC della conduzione…creano la suspence, calcano il momento e poi fanno l’effetto sorpresa come dovrebbe essere. Io non sono bravissima a creare queste cose qua. Faccio le cose troppo dritte, non le faccio giuste televisivamente, ma creo la sorpresa.

Con queste parole Mida è finito al centro del palco e Maria gli ha comunicato di come fosse lui il quinto finalista. Il ragazzo è apparso fin da subito stordito, felice per il suo risultato, ma molto dispiaciuto per quello di Sarah. A questo punto la De Filippi ha deciso di consegnare a Sarah una busta rossa al fine di farle un’importante comunicazione in merito ad una decisione maturata da lei e dagli altri giudici.

Sarah Abbiamo sempre cercato di applicare sensibilità e competenza, di essere imparziali. Adesso ci troviamo di fronte all’ennesima scelta e la facciamo. La nostra scelta è quella di non escludere nessun talento dalla finale di Amici perché Mida e Sarah meritano la finale e la nostra scelta è quella che sottoponiamo alla produzione nella convinzione che si farà la scelta giusta, avendo riconosciuto il talento di entrambi fin dalla prima puntata.

Inutile dire come la gioia sia esplosa in quello studio quando finalmente Sarah e Mida si sono abbracciati, consapevoli che entrambi avrebbero avuto la possibilità di misurarsi ancora una volta davanti sul palco di Amici 23.