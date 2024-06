il pubblico non ci crede 

Non sembra, infatti, che si tratti solo di voci. Quelle sulla possibilità di lasciare Amici non sembrano solo indiscrezioni

Non ci sono buone notizie per gli appassionati di Amici. Ebbene, il programma televisivo tra i più seguiti di Mediaset, potrebbe perdere uno dei suoi pilastri. Le voci si fanno sempre più insistenti e il pubblico del talent show sembra agitarsi per la notizia dell’improvviso abbandono dalla squadra del talent show.

Si attendono ora dichiarazioni ufficiali da Maria De Filippi e dalla produzione per chiarire ufficialmente gli accordi, anche se intanto i casting per Amici 2024 sono già iniziati. Per Amici sarebbe una perdita significativa, ma la perdita di questa figura che ha dato un grande contributo alla crescita della scuola sembra aver già deciso.

Emanuel Lo, pur avendo lanciato nel mondo dello spettacolo nuovi talenti del canto e della danza, lascia per passare ad altri progetti. La sua assenza mancherà sicuramente tra i telespettatori, dato che era uno dei personaggi più amati.

Lui, Emanuel Lo, è uno degli insegnanti storici insieme a Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. Secondo ‘Novella 2000’, il coach di danza non farà parte del cast della prossima edizione di Amici, che inizierà a settembre. Il noto coreografo e compagno della cantante Giorgia avrebbe deciso di cambiare aria: “Nelle ultime ore circola una voce che parla di un possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione”, riporta l’articolo di gossip, parlando della scelta di Emanuel Lo.

‘Novella 2000’, aggiunge anche ulteriori dettagli: “Secondo le indiscrezioni, Emanuel potrebbe tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”. Non c’è traccia di un comunicato o di una conferma (e quindi una smentita) da parte di Emanuel Lo. I fan si chiedono in che programma potrebbe impegnarsi in Rai il famoso ballerino.

Emanuel Lo è stato ospite del programma Ciao Maschio, dove ha parlato della sua relazione con la cantante Giorgia e dei pregiudizi affrontati all’inizio della loro storia. “Non so se è stata solo una mia sensazione, ma ho percepito che alcune persone mi guardavano in modo diverso”, ha raccontato Emanuel Lo. “All’inizio sembrava che non capissero perché dovessi stare con questa donna, più grande di me e famosa. Con il tempo, fortunatamente, questa cosa si è attenuata”.