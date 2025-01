Il Provocatorio Messaggio del Comico di Successo nel Cinema

Angelo Duro ha fatto parlare di sé a pochi giorni dall’uscita del suo film Io Sono la Fine del Mondo, diretto da Gennaro Nunziante. Per comunicare con la stampa, Duro ha annunciato un evento sui suoi canali social, promettendo un’intera pagina sul Corriere della Sera. I lettori, incuriositi, hanno acquistato il quotidiano, scoprendo però una pagina completamente bianca, eccetto un piccolo messaggio in fondo: “Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film”. Questa frase rimandava al suo nuovo lungometraggio, in uscita il 9 gennaio 2025. Il messaggio terminava con un invito a utilizzare la pagina per disegnare, seguito da un saluto e dalla firma di Angelo Duro.

Io Sono la Fine del Mondo rappresenta per Duro la sua seconda esperienza cinematografica, dopo il film Tiramisù del 2016. Nel nuovo film, Duro interpreta un autista di NCC che torna a Palermo per prendersi cura dei genitori anziani, riscontrando vecchi rancori familiari, il che porta a situazioni comiche e conflitti. La pellicola mette in risalto il suo stile caratteristico, con battute politicamente scorrette e tematiche provocatorie.

Duro ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie a Le Iene nel 2010, guadagnando popolarità con sketch comici e candid camera. Dal 2017, ha intrapreso la carriera teatrale con diversi spettacoli, e nel 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo. Il suo approccio originale continua a suscitare l’interesse del pubblico, rendendolo una figura di spicco nel panorama comico italiano.