Il protagonista è un giornalista di cronaca nera… anche se lui la cronaca nera non la conosce molto. Però lui ci prova e racconta in cronaca tutti i particolari delle storie orribili con cui entra in contatto. Poi come va a finire non possiamo mica dirvelo. Per quello, leggete il libro💁🏻‍♂️ #AntonioManzini #Tuttiiparticolariincronaca