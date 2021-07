Arriva l’estate e arrivano anche le prime indiscrezioni affidabili su come sarà il prossimo iPhone, nonostante la pandemia e la scarsità di microprocessori che sta mettendo in difficoltà interi settori. Abbiamo scritto “affidabili” perché, nelle fabbriche cinesi, sono arrivate le specifiche finali per i modelli che saranno nei negozi ad ottobre, in tempo per gli acquisti di Natale. E qualche voce inizia a trapelare. Sono solo indiscrezioni, niente di ufficiale, ma anno dopo anno molti di questi rumor sono alla fine risultati veri.

La questione del numero 13 (e del 17)

Cominciamo dalla cosa meno comprensibile, almeno per noi italiani: il nome del telefono. Seguendo la progressione che va avanti da molti anni, l’apparecchio che verrà presentato dopo l’estate e che segue l’attuale iPhone 12, si dovrebbe chiamare iPhone 13. Tuttavia, il numero 13 è considerato molto sfortunato negli Usa. Più o meno come il nostro 17. Tant’è vero che negli ascensori dei grattacieli americani non c’è il tredicesimo piano e le compagnie aeree Usa saltano direttamente dalla dodicesima alla tredicesima fila dei sedili. Sembrava che Apple avrebbe chiamato questo iPhone con la sigla 12S, ma poi Tim Cook avrebbe avuto un ripensamento: non è superstizioso, almeno secondo le voci di corridoio, e ha deciso che il telefono si chiamerà iPhone 13. Chissà se gli porterà fortuna.

Quattro formati tra cui scegliere

Nel prossimo modello la scocca del telefono non cambierà in maniera radicale rispetto all’attuale iPhone 12. Anzi, sarà difficile distinguere tra di loro gli apparecchi delle due generazioni, se non per particolari come il notch e la videocamera posteriore. La scocca rimane uguale per motivi di ciclo di vita industriale (Apple porta avanti lo stesso telaio per almeno due generazioni). Per questo, l’azienda continuerà a offrire anche quattro versioni delle stesse dimensioni della generazione attuale: iPhone Mini con schermo da 5.4 pollici, normale con schermo da 6,1″ e Pro con le stesse misure (ma più fotocamere posteriori) e Pro Max da 6.7″.

Tutti e quattro avranno un notch, la tacca anteriore con le videocamere per il riconoscimento facciale, grande la metà. Il telefono sarà leggermente più spesso per ospitare una batteria leggermente maggiorata (circa due millimetri). Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, questo si accompagnerà a un’evoluzione tecnologica, ma anche al fatto che sarà più efficiente grazie alla potenza del processore A15, capace di ricavare immagini migliori da meno dati.

Le nuove videocamere

A differenza dell’iPhone 12, che ha due videocamere messe una sopra all’altra, il 13 le avrà in diagonale, sempre con lo stesso posizionamento. Il 13 Pro e il 13 Pro Max avranno sempre 3 fotocamere, ma di dimensioni molto più generose, dovute allo stabilizzatore ottico, alla maggiore potenza dei sensori, al gruppo ottico più performante. Non ci sono indicazioni univoche sui miglioramenti delle videocamere, ma un produttore di cover per i telefoni di Apple ha mostrato al sito giapponese Mac Otakara una versione preliminare della scocca che mostra un blocco ottico dell’iPhone 13 Pro ancora più grande di quello del 12 Pro.

Le videocamere posteriori saranno più luminose, cioè potranno catturare più luce (apertura minore di f/1.5), avranno una maggiore efficienza e, secondo gli analisti, saranno capaci di mettere a fuoco più rapidamente e anche in condizioni di minore luminosità. Questo grazie anche al sensore Lidar, presente ora nelle versioni Pro, ma forse, sostengono alcuni, con l’iPhone 13 anche negli altri modelli.

Un chip super potente per un 5G super veloce

Secondo le indiscrezioni raccolte dagli analisti, dentro all’iPhone 13 ci sarà il nuovo chip realizzato da Apple che si chiamerà A15 e sarà realizzato sempre dalla taiwanese Tsmc con lavorazione da 5 nanometri. Secondo le voci, l’azienda avrebbe iniziato a produrre il nuovo chip di Apple già alla fine di maggio. È il pezzo più pregiato e difficile da realizzare del nuovo telefono e ne servono molti: almeno 100 milioni, solo per la prima spedizione.

Apple userà anche i modem 5G di Qualcomm, probabilmente gli Snapdragon X60, e in futuro gli X65 e X70. Tutti gli iPhone 13 avranno la capacità di sfruttare le reti millimetriche del 5G (oggi solo i modelli di iPhone 12 destinati al mercato Usa hanno questa tecnologia) man mano che nel mondo lo standard si sta affermando. Inoltre, secondo gli analisti di Barclays, Apple inserirà negli iPhone 13 anche il supporto per il wifi 6E, che offre funzionalità estese del wifi 6, come la terza frequenza da 6 GHz e una maggiore efficienza.

Immagine da macrumors.com

Più batteria e uno schermo più performante

I nuovi telefoni di Apple dovranno fare i conti con un numero maggiore e più grande di componenti interne, che tolgono spazio prezioso alla batteria. Per questo, sempre secondo indiscrezioni, gli iPhone 13 saranno leggermente più spessi (e le videocamere sporgeranno di circa un millimetro in più). La batteria sarà complessivamente più grande in tutti i modelli e permetterà di raggiungere un’autonomia molto maggiore (anche del 20-30%), grazie anche alla maggiore efficienza dei nuovi processori A15.

In totale dovrebbe esserci un miglioramento complessivo in tutte le funzionalità. Inoltre, la resa a video sarà potenziata perché i nuovo telefoni avranno uno schermo Oled con tecnologia Ltpo prodotto dalle coreane Lg e Samsung con refresh da 120Hz ProMotion e la possibilità, secondo Max Weinbach, di essere always on come gli Apple Watch, cioè di mostrare sempre l’ora e altre informazioni critiche (livello della batteria, del segnale, notifiche) con un consumo minimo di energia.

Ancora Lightning, niente Usb-C

Si sa che Apple progetta, in futuro, di realizzare un telefono completamente privo di porte di connessione, che si ricaricherà cioè solo in modo wireless attraverso l’induzione elettrica, come già avviene in maniera secondaria con gli attuali iPhone 12.

L’iPhone 13 però non sarà così, e non utilizzerà neanche le porte Usb-C: secondo l’analista Ming-Chi Kuo, utilizzerà ancora il vecchio spinotto Lightning proprietario di Apple perché la Usb-C è considerata meno sicura e poco affidabile per l’impermeabilità. Apple mira ad avere la più alta certificazione possibile degli apparecchi per la resistenza all’acqua e alla polvere e per la resistenza agli incidenti dei display.

Una nota interessante, secondo le indiscrezioni, è che Apple starebbe valutando se alzare il quantitativo massimo di memoria acquistabile per i telefoni: attualmente gli iPhone 12 arrivano a 512 Gb, ma la versione 13 potrebbe arrivare al record di un terabyte. Oltre che sul costo, però, un quantitativo così elevato di memoria avrebbe un impatto non marginale anche sui consumi.

Il futuro oltre l’iPhone 13

Inoltre, l’azienda avrebbe deciso di mantenere il fattore di forma dei telefoni del 2020 anche per gli apparecchi che verranno presentati alla fine di quest’anno, come abbiamo scritto poco sopra, ma progetta una piccola rivoluzione per il 2022.

Secondo altre indiscrezioni provenienti questa volta non più dalle fabbriche cinesi, con iPhone 14 verrà cancellato il modello Mini e (a parere di Ming-Chi Kuo) verrà eliminato del tutto il notch. Per il riconoscimento del viso si userà una videocamera affogata nel display frontale e un sensore per le impronte digitali posto invece sullo schermo o forse sul pulsante di accensione (come accade con l’ultima generazione di iPad Air).

Secondo Barclays, tutto questo sarà possibile solo con l’iPhone 14 grazie ai miglioramenti dei sensori per il riconoscimento delle impronte e per quelli necessari all’architettura di Face Id (riconoscimento video del volto) che hanno fatto passi in avanti notevoli in laboratorio, ma non sono ancora pronti per la messa in produzione.

Immagine da macrumors.com

Apple mira inoltre a realizzare il vecchio sogno di Steve Jobs: un telefono essenziale, che non abbia niente di inutile. Jobs non amava pulsanti e cavi, e l’iPhone 14 del 2022 potrebbe essere questo: un apparecchio completamente chiuso, senza prese di alcun tipo.

Inoltre, l’iPhone 14 dovrebbe aggiornare le videocamere con tecnologie inedite: nuovi obiettivi ad ampissimo angolo di cattura dell’immagine, che sfruttano l’intelligenza artificiale per seguire e zoomare sul soggetto della fotografia o del video senza perdere qualità nell’immagine e offrendo la possibilità di riquadrare qualsiasi foto. Mentre gli iPhone 13 dovrebbero avere obiettivi con una risoluzione moderatamente maggiore di quelli dell’anno scorso, con l’iPhone 14 si dovrebbero avere sensori da 48 Mp e capaci di registrare ed elaborare video a 8K.

Infine, Apple sta lavorando da tempo alla realizzazione dei chip modem per il 5G e le generazioni future di reti telefoniche, in maniera tale da potersi affrancare da Qualcomm (che attualmente detiene un monopolio di fatto sul mercato, grazie anche al blocco americano per Huawei) e a un iPhone con schermo pieghevole. In netto ritardo rispetto a Samsung, Huawei e Motorola, un futuro iPhone Fold dovrebbe risolvere i problemi dei telefoni coreani e cinesi e avere caratteristiche di ergonomia rivoluzionarie. Ma niente di tutto questo si potrà vedere probabilmente prima del 2023.