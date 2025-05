Il progresso tecnologico: un miglioramento per il mondo?

Guerre, crisi climatica e disuguaglianze economiche stanno alimentando la percezione che il mondo stia deteriorandosi. Tuttavia, è fondamentale interrogarsi sul valore del progresso tecnologico dall’era industriale a oggi. Un video recentemente pubblicato affronta questa questione, esaminando dati chiave come l’aspettativa di vita, la mortalità infantile, le emissioni inquinanti e il tasso di scolarizzazione femminile.

I risultati evidenziano un significativo miglioramento del benessere umano, in gran parte grazie ai progressi tecnologici, che hanno contribuito a migliorare la vita quotidiana. Tuttavia, il video non intende esaltare in modo acritico il progresso tecnologico, riconoscendo che presenta sia vantaggi che svantaggi.

La riflessione proposta è di considerare non solo gli aspetti negativi del nostro tempo, ma anche i progressi compiuti secoli. Il video si conclude con una citazione latina, affissa all’ingresso del Pozzo di San Patrizio di Orvieto: “Quod natura munimento inviderat industria adiecit”, che tradotto significa: “Ciò che la natura non aveva dato, lo procurò l’ingegno umano”. Questa frase riassume l’essenza del rapporto tra progresso umano e risorse naturali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it