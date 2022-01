Sanremo 2022, programma serata per serata: tutti gli ospiti, i cantanti e i presentatori delle cinque sere del Festival.

Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2022. Dal 1° al 5 febbraio al Teatro Ariston si terrà la 72esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana. Per la terza volta consecutiva alla guida del più grande evento di spettacolo nel nostro Paese c’è Amadeus. Dopo il successo del 2020 e gli ottimi risultati del 2021, a porte chiuse, il conduttore prova a prendersi una ‘rivincita’, dando avvio a quello che deve essere, stavolta davvero, il Festival della ripartenza. Per questo ha preparato un cast che guarda con attenzione alla generazione Z, proiettato al futuro ma con grande rispetto per il passato. Scopriamo insieme tutto il programma serata dopo serata, sottolineando come ancora non sia stata definita la sera in cui si esibiranno come ospiti Checco Zalone e Cesare Cremonini.

Prima serata di Sanremo 2022

L’apertura del Festival avrà come madrina una grande attrice, icona del cinema italiano: Ornella Muti. Per lei si tratta di un debutto sul palco dell’Ariston. Super ospiti di questa prima serata i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin, che da qui hanno iniziato i loro nove mesi magici, un periodo di tempo che li ha portati a diventare vere star internazionali. E a proposito di star internazionali, spazio anche ai Meduza, il trio di producer e dj più ascoltati al mondo. Rigorosamente italiani, peraltro. In scaletta ci saranno anche 12 o 13 cantanti in gara, e a votare in questa serata saranno i membri della Sala stampa.

Seconda serata di Sanremo 2022

La serata del mercoledì vedrà accanto ad Amadeus un’altra attrice, ma più giovane e conosciuta anche dal pubblico della ‘generazione Netflix’: Lorena Cesarini, star di Suburra. Super ospite musicale di questa serata sarà un’altra star italiana nel mondo, Laura Pausini, che presenterà il suo nuovo singolo Scatola. Attenzione ai grandi annunci: rumor vorrebbero proprio in questa occasione l’annuncio dei presentatori dell’Eurovision 2022, tra i quali dovrebbe esserci proprio Laura. Per quanto riguarda la gara, si esibiranno i cantanti rimasti fuori dalla prima serata, giudicati ancora dalla Sala stampa.

Terza serata di Sanremo 2022

Sarà la terza serata del Festival quella che avrà per co-protagonista Drusilla Foer, attrice, cantante, star del web che di certo non passerà inosservata e potrebbe anche creare qualche polemica, come già accaduto nel giorno dell’annuncio (si veda la diatriba con il senatore Pillon). Per la prima volta si esibiranno tutti i cantanti in gara, e a giudicare sarà il pubblico da casa tramite televoto e la sempre vituperata Giuria demoscopica. Siamo in attesa di scoprire chi sarà il super ospite musicale.

Quarta serata di Sanremo 2022

E arriviamo così all’appuntamento spesso più atteso dai fan del Festival, se si esclude la finale: la quarta serata, quest’anno dedicata alle cover. In questa edizione gli artisti erano chiamati a scegliere tra grandi hit italiane o internazionali pubblicate dagli anni Sessanta ai Novanta. Facoltativo l’aiuto di un ospite. Presentatrice di questa serata sarà un’altra giovane attrice, Maria Chiara Giannetta, star della fiction Blanca. A giudicare i cantanti saranno invece il televoto, con un peso del 34%, la Giuria demoscopica e la Sala stampa, con il 33% del peso sulla classifica finale.

Quinta serata di Sanremo 2022: la finale

Ultimo appuntamento di Sanremo 2022, la finale, in programma il 5 febbraio, vedrà per padrona di casa una diva del nostro cinema: Sabrina Ferilli. Per l’attrice romana non sarà una prima volta: prese parte a Sanremo nel 1996 accanto a Pippo Baudo e come ospite nel 2022. Tutti gli artisti canteranno nuovamente la loro canzone in gara. A votarli stavolta ci sarà solo il televoto, che deciderà la classifica finale sommandosi con i voti delle serate precedenti. Dalla graduatoria definitiva verranno decretati tre finalisti, che saranno a votati un’ultima volta da televoto, Sala stampa e demoscopica per stabilire chi sarà il vincitore della 72esima edizione del Festival della canzone italiana (e verosimilmente anche il rappresentante dell’Eurovision di Torino).

